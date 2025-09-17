TGCom24
Home | Film | 2025 | Together | Recensione

Together, la recensione: la coppia non è un pranzo di gala

Federico Gironi
17 settembre 2025
4 di 5

Un body horror che funziona di per sé, e che funziona ancora meglio se pensiamo che parla dell'orrore, del patologico ma anche del sublime nascostri nelle relazioni sentimentali. La recensione di Together di Federico Gironi.

Together, la recensione: la coppia non è un pranzo di gala

Se dovessi pensare di programmare Together assieme a un altro film, il double bill che proporrei sarebbe quello con Queer.
Fin dalle prime immagini del trailer, infatti, non ho potuto fare a meno di pensare che quella suggerita tendenza all’unione - anzi, alla fusione dei corpi dei due protagonisti, quelli interpretati da Dave Franco e Alison Brie, avesse qualcosa a che fare con quella scena del film di Luca Guadagnino in cui - strafatto di ayahuasca, e quindi al tempo stesso iper consapevole del suo corpo e dei suoi limiti al punto di poterlo trascendere - il Lee di Daniel Craig coronava il suo sogno d’unione con il Gene di Drew Starkey. Quella - contestata - in cui vediamo quella stessa tendenza a “incollarsi” l’un l’altro, e quell’abbraccio in cui le mani di uno finiscono letteralmente sotto la pelle dell’altro, e i corpi parevano fondersi, che vediamo anche in questo body horror di Michael Shanks.
Dubito che Guadagnino e Shanks si conoscano, e che il primo sia stato d’ispirazione per il secondo: ma quest’analogia - che non è solo formale o visuale - non è di certo casuale. Perché in fin dei conti Queer e Together parlano, con modi e forse perfino interessi diversi della stessa cosa, e i due film di somigliano più di quanto Together possa somigliare a altri body horror citati implicitamente o esplicitamente come La cosa, Society, o gli inevitabili capolavori di Cronenberg, fino a arrivare al recente The Substance.

Attenzione, però: perché Together non è uno di quegli horror - fin troppo frequenti al giorno d’oggi - in cui quello che conta è solo il tema, il messaggio. Non è uno di quegli horror che su quell’altare lì sacrificano la loro natura intima di film di genere. Al contrario: quello di Shanks è un film che non dimentica mai di essere un horror, e quindi spaventare, provocare, titillare con stilettate tanto fisiche quanto psicologiche. E proprio grazie a questo suo modo essere, riesce anche a essere convincente in quello che racconta, e nel portare avanti testi e sottotesti.
Ma allora, vi sento domandare, ancor più insistentemente di prima, cosa c’entrano Guadagnino e Queer? C’entrano eccome, poiché quel film, così come il libro bellissimo di Burroughs da cui è stato tratto, in fin dei conti non parlava di altro che dell'ossessione amorosa e sessuale, e dei dolori che ne derivano, in maniera a tratti lacerante e commovente, e del modo in cui il modo in cui ci si riesce a umiliare quando si ama possa essere doloroso, ridicolo e imbarazzante. Together, dal canto suo, parla in maniera assai chiara e diretta di qualcosa di estremamente simile: ovvero di quel processo spaventoso, mostruoso, ma anche inevitabile, che è la perdita (magari parziale, certo) della propria individualità e della propria libertà che avviene quando si è parte di una coppia.

Millie e Tim, in questo film, sembrano andare in direzioni diverse, spinti dai loro desideri e dalle passioni personali. Il loro è un amore che, all’inizio del film, viene raccontato come in crisi, nonostante il trasloco, fatto assieme, in una nuova località: non fanno più sesso, recriminano, si adossano colpe. Tu mi hai imprigionato, tu invece sei il solito velleitario, e poi un po’ di gelosia, e gli amici che criticano: cose così, viste e sentite prima chissà quante volte. Il punto, però, è che l’amore tra Millie e Tim è sincero, reale, profondo. Magari il loro rapporto è più o meno “tossico”, come va di moda dire oggi, magari c’è la tanto sbandierata - anche dal regista stesso - co-dipendenza, ma pur sempre di amore vero stiamo parlando. E l’amore quello vero, con buona pace degli inguaribili romantici, non è un pranzo di gala, né una commedia con Hugh Grant. È, può essere, almeno a tratti, sangue e merda, per citare un vecchio politico democristiano.
L’amore e la vita di coppia, racconta Together, sono un precipitare assieme in una grotta buia, scura, umida e spaventosa mentre fuori c’è il diluvio, e essere stizziti prima e affettuosi poi, alternare una frecciatina velenosa a una battuta che sdrammatizza e riavvicina. Sono un volersi allontanare, forse a volte addirittura scappare, e il non essere capaci di farlo, l’essere attratti contro la nostra volontà razionale, un rendersi conto che nonostante i sogni di fuga e di riaffermazione della propria individualità, solo lì, davvero, si vuol stare.

Tutto questo, diciamocelo chiaramente, ha qualcosa del mostruoso, del patologico. E quindi bene ha fatto Shanks a raccontarlo con un horror. Ma la cosa davvero interessante, di Together, è che questa tendenza all’annullamento di sé nell’altro è tanto spaventosa e raccapricciante quanto - in qualche modo perverso, e ferocemente ironico ferocemente ironico come il rimanere bloccati come cani dopo il coito a lungo atteso di Millie e Tim, e come geniale utilizzo di “2 Become 1” delle Spice Girls - sublime.
Perché nulla in Together lascia intendere che quel che è accade a Millie e Tim non sia davvero desiderato; perché ammettere una dipendenza non annulla il sentimento (“ti amo perché ne ho bisogno, non perché ho bisogno di te”, cantava qualcuno); perché quel che commuove, in qualche modo, è che Together è al tempo stesso un cautionary tale sull’annullamento di sé e anche la storia di una coppia che non sapeva più come star vicina vittima dei rispettivi egoismi e narcisismi, e che ha imparato nuovamente a farlo. E chi se ne frega di quelli che dicono “è cambiato/a, non lo/a riconosco più”.



Federico Gironi
  • Critico e giornalista cinematografico
  • Programmatore di festival
Suggerisci una correzione per la recensione
Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
lascia un commento
Ora nelle sale
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito
The Conjuring: Il Rito Finale
Downton Abbey 3 - Il Gran Finale
Material Love
I Puffi - Il Film
Grand Prix
La Valle dei Sorrisi
Elisa
Il Mio Amico Pinguino
Troppo Cattivi 2
Velluto Blu
Francesco de Gregori. Nevergreen
La Riunione di Condominio
I Roses
Come Ti Muovi, Sbagli
Enzo
L'Ultimo Turno
Un Film Fatto per Bene
Weapons
Warfare - Tempo di Guerra
Kneecap
Bolero
Fin Qui Tutto Bene?
Il Nascondiglio
Tutti i film in programmazione