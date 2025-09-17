Together, la recensione: la coppia non è un pranzo di gala

Un body horror che funziona di per sé, e che funziona ancora meglio se pensiamo che parla dell'orrore, del patologico ma anche del sublime nascostri nelle relazioni sentimentali. La recensione di Together di Federico Gironi.

Se dovessi pensare di programmare Together assieme a un altro film, il double bill che proporrei sarebbe quello con Queer.

Fin dalle prime immagini del trailer, infatti, non ho potuto fare a meno di pensare che quella suggerita tendenza all’unione - anzi, alla fusione dei corpi dei due protagonisti, quelli interpretati da Dave Franco e Alison Brie, avesse qualcosa a che fare con quella scena del film di Luca Guadagnino in cui - strafatto di ayahuasca, e quindi al tempo stesso iper consapevole del suo corpo e dei suoi limiti al punto di poterlo trascendere - il Lee di Daniel Craig coronava il suo sogno d’unione con il Gene di Drew Starkey. Quella - contestata - in cui vediamo quella stessa tendenza a “incollarsi” l’un l’altro, e quell’abbraccio in cui le mani di uno finiscono letteralmente sotto la pelle dell’altro, e i corpi parevano fondersi, che vediamo anche in questo body horror di Michael Shanks.

Dubito che Guadagnino e Shanks si conoscano, e che il primo sia stato d’ispirazione per il secondo: ma quest’analogia - che non è solo formale o visuale - non è di certo casuale. Perché in fin dei conti Queer e Together parlano, con modi e forse perfino interessi diversi della stessa cosa, e i due film di somigliano più di quanto Together possa somigliare a altri body horror citati implicitamente o esplicitamente come La cosa, Society, o gli inevitabili capolavori di Cronenberg, fino a arrivare al recente The Substance.

Attenzione, però: perché Together non è uno di quegli horror - fin troppo frequenti al giorno d’oggi - in cui quello che conta è solo il tema, il messaggio. Non è uno di quegli horror che su quell’altare lì sacrificano la loro natura intima di film di genere. Al contrario: quello di Shanks è un film che non dimentica mai di essere un horror, e quindi spaventare, provocare, titillare con stilettate tanto fisiche quanto psicologiche. E proprio grazie a questo suo modo essere, riesce anche a essere convincente in quello che racconta, e nel portare avanti testi e sottotesti.

Ma allora, vi sento domandare, ancor più insistentemente di prima, cosa c’entrano Guadagnino e Queer? C’entrano eccome, poiché quel film, così come il libro bellissimo di Burroughs da cui è stato tratto, in fin dei conti non parlava di altro che dell'ossessione amorosa e sessuale, e dei dolori che ne derivano, in maniera a tratti lacerante e commovente, e del modo in cui il modo in cui ci si riesce a umiliare quando si ama possa essere doloroso, ridicolo e imbarazzante. Together, dal canto suo, parla in maniera assai chiara e diretta di qualcosa di estremamente simile: ovvero di quel processo spaventoso, mostruoso, ma anche inevitabile, che è la perdita (magari parziale, certo) della propria individualità e della propria libertà che avviene quando si è parte di una coppia.





Millie e Tim, in questo film, sembrano andare in direzioni diverse, spinti dai loro desideri e dalle passioni personali. Il loro è un amore che, all’inizio del film, viene raccontato come in crisi, nonostante il trasloco, fatto assieme, in una nuova località: non fanno più sesso, recriminano, si adossano colpe. Tu mi hai imprigionato, tu invece sei il solito velleitario, e poi un po’ di gelosia, e gli amici che criticano: cose così, viste e sentite prima chissà quante volte. Il punto, però, è che l’amore tra Millie e Tim è sincero, reale, profondo. Magari il loro rapporto è più o meno “tossico”, come va di moda dire oggi, magari c’è la tanto sbandierata - anche dal regista stesso - co-dipendenza, ma pur sempre di amore vero stiamo parlando. E l’amore quello vero, con buona pace degli inguaribili romantici, non è un pranzo di gala, né una commedia con Hugh Grant. È, può essere, almeno a tratti, sangue e merda, per citare un vecchio politico democristiano.

L’amore e la vita di coppia, racconta Together, sono un precipitare assieme in una grotta buia, scura, umida e spaventosa mentre fuori c’è il diluvio, e essere stizziti prima e affettuosi poi, alternare una frecciatina velenosa a una battuta che sdrammatizza e riavvicina. Sono un volersi allontanare, forse a volte addirittura scappare, e il non essere capaci di farlo, l’essere attratti contro la nostra volontà razionale, un rendersi conto che nonostante i sogni di fuga e di riaffermazione della propria individualità, solo lì, davvero, si vuol stare.

Tutto questo, diciamocelo chiaramente, ha qualcosa del mostruoso, del patologico. E quindi bene ha fatto Shanks a raccontarlo con un horror. Ma la cosa davvero interessante, di Together, è che questa tendenza all’annullamento di sé nell’altro è tanto spaventosa e raccapricciante quanto - in qualche modo perverso, e ferocemente ironico ferocemente ironico come il rimanere bloccati come cani dopo il coito a lungo atteso di Millie e Tim, e come geniale utilizzo di “2 Become 1” delle Spice Girls - sublime.

Perché nulla in Together lascia intendere che quel che è accade a Millie e Tim non sia davvero desiderato; perché ammettere una dipendenza non annulla il sentimento (“ti amo perché ne ho bisogno, non perché ho bisogno di te”, cantava qualcuno); perché quel che commuove, in qualche modo, è che Together è al tempo stesso un cautionary tale sull’annullamento di sé e anche la storia di una coppia che non sapeva più come star vicina vittima dei rispettivi egoismi e narcisismi, e che ha imparato nuovamente a farlo. E chi se ne frega di quelli che dicono “è cambiato/a, non lo/a riconosco più”.