Kate Winslet blocca un'intervista per rincuorare la giornalista: "Non devi avere paura"

News Cinema

Durante il press tour di Avatar: La via dell'acqua, Kate Winslet si è ritrovata a mettere in pausa un'intervista per rincuorare una giovane reporter.

Kate Winslet ha avuto il suo gran da fare negli ultimi mesi promuovendo in lungo e in largo il sequel di Avatar: La via dell’acqua. Riunitasi con James Cameron sul set dopo Titanic, l’attrice ha interpretato Ronal, un personaggio femminile forte e determinato che farebbe di tutto pur di proteggere la sua famiglia e il popolo del mare. L’arrivo di Jake e Neytiri con il resto della famiglia causa scompiglio, soprattutto perché provengono dalla foresta. Ma quando la minaccia dell’uomo bussa anche alla loro porta, Ronal e suo marito guidano il clan dei Metkayina in guerra per difendere la propria terra e anche quella famiglia che fa parte ormai della loro comunità. Nelle ultime ore è diventato virale un video che vede Kate Winslet interrompere un’intervista per consolare ed incoraggiare una giovane reporter alle prime armi.



Avatar 2: La Via dell'Acqua: Il Final Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Kate Winslet incoraggia una giovane reporter durante la sua prima intervista

Nel corso di una conferenza stampa internazionale, Kate Winslet ha preferito ritagliare qualche minuto del suo tempo per calmare ed incoraggiare la giovane giornalista seduta dall’altro lato della telecamera. Non capita tutti i giorni di trovarsi davanti una star del cinema come Kate Winslet e la giornalista di ZDF, rete televisiva tedesca, è apparsa fortemente intimorita così l’attrice ha scelto di intervenire, mettendo in pausa l’intervista per rivolgerle un sentito incoraggiamento. Quando la giovane reporter ha ammesso di star realizzando un’intervista per la prima volta, Kate Winslet si è avvicinata e le ha detto:

È la prima volta per te? Ok, facciamo così. Quando faremo quest’intervista, sarà la più incredibile di sempre. E sai perché? Perché abbiamo deciso noi che lo sarà. L’abbiamo deciso io e te, in questo momento, che sarà un’intervista fantastica. Puoi chiedermi tutto quello che vuoi e non devi avere paura. Andrà tutto bene. Ok?

Il video che immortala quel breve scambio di battute è diventato virale su YouTube e diffuso presto anche sui social, collezionando milioni di visualizzazioni. Kate Winslet ha cercato di incoraggiare una giovane donna in preda all’ansia, dimostrando la sua forte empatia. La sua carriera, del resto, sta vivendo un periodo di massimo splendore considerando i tanti progetti su grande e piccolo schermo. L’ultimo è Avatar: La via dell’acqua, che le ha permesso di battere un importante record. Per interpretare la sua Ronal, l’attrice ha dovuto trattenere il fiato sott’acqua battendo un record finora assegnato a Tom Cruise. Mentre l’attore di Mission Impossible ha trattenuto il respiro per circa 6 minuti, Kate Winslet per il sequel di Avatar lo ha superato arrivando a 7 minuti e 15 secondi.