Kate Mara, star dei Fantastici 4 del 2015, svela cosa pensa del reboot Marvel in arrivo questa estate

News Cinema

I Fantastici 4: Gli Inizi è l'atteso reboot Marvel e arriva al cinema questa estate, a dieci anni di distanza dal flop con protagonista Kate Mara. L'ex star dei Fantastici 4 del 2015 ha detto la sua sulla nuova pellicola Marvel e sul cast.

Kate Mara ha interpretato Susan Storm/La donna invisibile nel film dei Fantastici 4 del 2015 e, a distanza di dieci anni dal flop del film, ha svelato cosa pensa dell'atteso reboot Marvel I Fantastici 4: Gli Inizi, che arriverà al cinema questa estate con un nuovo cast.

I Fantastici 4: Gli Inizi, Kate Mara svela cosa pensa del reboot Marvel dopo aver interpretato Sue Storme nel film del 2015

Dopo anni di attesa, i fan del MCU potranno finalmente veder debuttare con la Fase 6 la prima famiglia Marvel nel reboot I Fantastici 4: Gli Inizi, in arrivo il 25 luglio 2025 al cinema. A interpretare sullo schermo i 4 supereroi sono Pedro Pascal (Reed Richards/Mr Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm/La donna invisibile), Joseph Quinn (Johnny Storm/Torcia Umana) e Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Cosa). A distanza di dieci anni dalla sua esperienza nel reboot di Sony I Fantastici 4 come Sue Storm, Kate Mara ha rivelato cosa pensa del nuovo film e del cast.

Intervistata da Screen Rant al SXSW, Kate Mara ha rivelato di aver visto il trailer della nuova pellicola dei Marvel Studios e di aver trovato il cast perfetto per i ruoli che devono interpretare:

"Ho visto il trailer, il cast è fantastico. Amo tutti quegli attori, quindi, sono entusiasta di vederlo. Sembra molto diverso."

Nonostante la versione del 2015 abbia ricevuto consensi negativi e sia considerato generalmente un flop, Kate Mara ha espresso un'opinione positiva sull'esperienza sul set con Miles Teller, Jamie Bell (con cui è convolata a nozze qualche anno dopo) e Michael B. Jordan: "Non ho nulla di negativo da dire su di loro, è stata comunque un'esperienza ed è bello far parte di quel mondo. Sono entusiasta che i miei figli crescano e possano guardare il film dei Fantastici 4 che io e Jamie abbiamo girato, potranno vedere i loro genitori trasformarsi in supereroi."

I Fantastici 4: Gli Inizi non seguirà le precedenti versioni sulla prima famiglia Marvel, abbandonando lo schema della tradizionale origin story, per trasportare il pubblico in una New York retro-futuristica degli anni '60 nella quale operano i Fantastici 4. Quando la minaccia di Galactus e del suo araldo Shalla-Bal/Silver Surfer apparirà all'orizzonte, ai 4 supereroi non resterà che fare del proprio meglio per impedire la fine del loro mondo. Il film segnerà l'inizio della Fase 6 e introdurrà personaggi che rivedremo poi in Avengers: Doomsday.