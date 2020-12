Justice League Snyder Cut anche al cinema e vietato ai minori? Parla Zack Snyder

News Cinema

Zack Snyder ha raccontato che la sua versione di Justice League, lo Snyder Cut, potrebbe vedersi anche in sala... senza censure.

Qualche novità su Justice League Snyder Cut, la nuova versione di Justice League rimontata (e parzialmente rigirata) da Zack Snyder, in arrivo nel 2021 in streaming su HBO Max sotto forma di miniserie in quattro puntate da un'ora, ma a quanto pare non solo: parlandone con Entertainment Weekly, il regista ha spiegato che per questo progetto la Warner Bros sta valutando la stessa strategia promessa per i suoi blockbuster nel 2021, cioè pubblicazione su HBO Max contemporanea alla distribuzione cinematografica. In questo caso però il percorso è diventato inverso: nessuno si aspettava lo Snyder Cut al cinema. Zack si dice "un enorme fan e un grande sostenitore dell'esperienza cinematografica." Nella stessa sede Snyder ha anche toccato un altro punto riguardante il suo nuovo Justice League.



Justice League: Il Trailer Ufficiale della versione Zack Snyder - HD

Justice League Snyder Cut: la nuova versione sarà vietata ai minori

Per Justice League Syder Cut, Zack Snyder non prevede alcun "PG-13", cioè "divieto ai minori di 13 anni se non accompagnati dai genitori", anzi! Il regista vede possibile un bell' "R - Restricted", cioè il divieto ai minori di 17 anni non accompagnati, anche se la Motion Pictures Association of America non ha ancora preso la decisione...

Non ci hanno ancora fatto sapere nulla, ma di pancia ve lo dico. [...] C'è una scena in cui Batman spara un "Caz-!" Cyborg non è molto felice di come sta andando la sua vita prima di incontrare la Justice League e... tende a dire come la vede. E Steppenwolf in pratica taglia la gente in due. Immagino causali come "violenzia" e "volgarità", forse tutte e due.