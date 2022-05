Jurassic World - Il dominio: un backstage al femminile con Laura Dern e Bryce Dallas Howard

News Cinema

La saga di Jurassic Park, a partire dall'Ellie di Laura Dern, ha presentato da sempre personaggi femminili non passivi: "le donne ereditano la Terra", diceva Ellie ironicamente, e in questo backstage di Jurassic World - Il dominio sembra proprio sia il caso.

Il 2 giugno arriva al cinema in Italia Jurassic World - Il dominio di Colin Trevorrow, capitolo finale della nuova trilogia di Jurassic Park, giunta al termine con questo capitolo che riunisce parte del nuovo cast con quello storico: in particolare, agiscono nel lungometraggio molti personaggi femminili, incarnati da Laura Dern, Bryce Dallas Howard e dalle nuove arrivate come DeWanda Wise e Isabella Sermon. In questo backstage video che vi presentiamo, le attrici discutono della declinazione al femminile che la serie ha sempre avuto.





Jurassic World - Il dominio: Laura Dern e Bryce Dallas Howard sulle donne nella saga di Jurassic Park

Nella featurette su Jurassic World - Il dominio, Laura Dern spiega come già la sua Ellie in Jurassic Park (1993) fosse caratterizzata in modo assolutamente non passivo: femminista, energica, pronta all'azione, appassionata, professionale, motivata. Era lei che chiudeva una profezia di Ian Malcolm con ironia: "Le donne ereditano la Terra". Uno stampo forgiato insieme a Steven Spielberg, poi replicato in tutte le presenze femminili della saga, compresa Bryce Dallas Howard, che torna naturalmente nei panni di Claire Dearing, a sua volta protezione e modello per la giovanissima Isabella Sermon, interprete di Maisie Lockwood. Non manca nella storia di Il dominio anche un'altra volitiva presenza femminile: l'energica DeWanda Wise, che sullo schermo dà vita a Kayla Watts, pilota di professione sulla quale i nostri eroi dovranno fare affidamento.

Sarà difficile non immedesimarsi in almeno uno dei variegati personaggi che popolano Jurassic World - Il dominio. Leggi anche Jurassic World - Il Dominio: lo straordinario legame tra Owen e Blue in un nuovo video backstage esclusivo!