Jurassic World - Il dominio è primo al boxoffice italiano del weekend, ma Top Gun Maverick si difende benissimo

Prevedibilmente Jurassic World - Il dominio è in vetta al botteghino italiano del weekend, ma bisogna fare attenzione ai numeri di Top Gun Maverick, dai risultati sorprendenti qui da noi come nel resto del mondo.

Jurassic World - Il dominio è prevedibilmente primo al boxoffice italiano del weekend: nei suoi quattro iniziali giorni di programmazione nel nostro paese ha totalizzato 3.181.000 euro, un buon risultato seppur assai lontano dalle vette marveliane. Si attende per capire come andrà il film di Colin Trevorrow nel resto del mondo, perché nel fondamentale mercato americano debutterà questa settimana. Nel frattempo comunque in Italia, stando ai dati Cinetel, c'è stato un incremento generale del pubblico in sala sul 44%, ma i dinosauri non ne sono le uniche cause...

Al secondo posto Top Gun Maverick ha registrato infatti un altro 1.897.000 euro, per un risultato italiano finora di 6.976.000, perdendo soltanto il 30% degli incassi rispetto alla settimana precedente. Un esito sorprendente, in linea con quanto sta accadendo negli States, dove il sequel con Tom Cruise ha perso solo il 32%, contro il 50-70% delle seconde settimane per le corazzate ben più blasonate come quelle Marvel. Insomma, Maverick non solo tiene ma sta beneficiando chiaramente di un passaparola assai positivo. Nel mondo intero è a quota 548.604.000 (a fronte di un budget di 170): un trionfo personale per il quasi-sessantenne Cruise e per una certa idea di cinema hollywoodiano spettacolare vecchio stile.