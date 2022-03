Jurassic World - Il Dominio anticipa la data di uscita al cinema: sarà in prima mondiale in Italia il 2 giugno

News Cinema

Gli spettatori italiani saranno i primi al mondo a vedere il capitolo conclusivo della trilogia di Jurassic World.

Universal Pictures International Italy ha annunciato che l'uscita del terzo film della nuova trilogia sui dinosauri di Jurassic Park sarà, per la gioia degli spettatori, anticipata. Non più il 9 giugno, dunque. Ora la Jurassic World: Il Dominio arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 2 giugno, ben una settimana prima dell'uscita negli Stati Uniti. L'Italia sarà dunque il primo paese al mondo in cui il film approderà sugli schermi dei cinema.

La major hollywoodiana ha acconsentito a concedere questo onore alla filiale italiana avallando un'ottima strategia di lancio. Il 2 giugno, che quest'anno cade di giovedì, è infatti la Festa della Repubblica Italiana. La grande attesa per il capitolo finale della trilogia e l'ebbrezza di essere noi i primi a vederlo combinate con la festività, sono indubbiamente una formula vincente per ottenere grandi (se non grandissimi) numeri al box office già nel primo giorno di programmazione. Gli spettatori italiani scopriranno dunque per primi la storia che mette insieme i nuovi protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard con lo storico cast formato da Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill.

