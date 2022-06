Jurassic World - Il dominio ancora primo al boxoffice italiano del weekend, raggiungerà gli incassi di Top Gun Maverick?

News Cinema

Alla seconda settimana, Jurassic World - Il dominio rimane in vetta al botteghino italiano del weekend, ma al secondo posto ha un rivale che non demorde: è Top Gun Maverick.

Jurassic World - Il dominio rimane in cima al boxoffice italiano del weekend, incassando un altro 1.294.000 euro e raggiungendo il provvisorio totale italiano di 5.231.000 euro, in un fine settimana che, stando ai dati Cinetel, ha segnato un arretramento del 41% sulle presenze generali in sala. La novità è che, rispetto alla settimana scorsa, Jurassic World - Il dominio è uscito anche negli States, registrando una partenza da 143.400.000 dollari: è sulle linee di quella del precedente Jurassic World - Il regno distrutto, che debuttò negli USA con 148 milioni, ma sempre distanziata da quella del Jurassic World del 2015 (da 208 milioni). Nel mondo il capitolo finale della nuova trilogia di Jurassic Park viaggia sui 389.121.000 dollari, con un particolare apprezzamento da 52.500.000 dollari in Cina. Il budget di 185 milioni sarà tra pochi giorni già coperto: rimarrà da capire quanto il film garantirà in termini di guadagni.

Non è detto infatti che i dinosauri garantiscano più guadagni di quello che continua a essere il trionfatore morale di queste ultime settimane: Top Gun Maverick tiene duro al secondo posto anche qui registrando altri 975.000 euro, portando a 8.567.000 il suo risultato italiano, che gli vale la medaglia di bronzo nei migliori incassi dell'anno solare, e tra poco potrebbe garantirgli quella d'argento, scalzando The Batman. Nel mondo intero la conferma di Tom Cruise come immarcescibile star continua: il film è a quota 747.044.000 dollari... su un budget di 170. Siamo ben oltre l'andare in pari: la Paramount brinda al grande affare, e deve ringraziare Cruise per essere stato inflessibile su ogni prospettiva di vendita del film alle piattaforme di streaming!

In terza posizione c'è il debutto dell'anime Jujutsu Kaisen 0 - The Movie, tratto dal manga di Gege Akutami e dalla serie tv dello studio MAPPA. Forte dei fan delle vicende del protagonista Yuta, che impara le arti occulte per controllare lo spirito vendicativo della sua defunta fidanzata Rika, il lungometraggio ha incassato in quattro giorni ben 632.600 euro.