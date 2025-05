Jurassic World: Il dominio è il film più costoso della storia del cinema, la cifra è vertiginosa

News Cinema

Ora che, per la legge inglese, sono stati resi pubblici i numeri legati al credito d'imposta per la produzione di Jurassic World: Il dominio, bisogna reggersi la mascella di fronte al denaro investito nell'ultimo capitolo della saga (in attesa di Jurassic World - La Rinascita).

Uscito nel 2022, Jurassic World: Il dominio ha incassato nel mondo intero 1 miliardo di dollari, una cifra altissima ma non record: è invece un record il suo mostruoso budget, venuto a galla solo adesso, dopo che sono stati resi pubblici i numeri degli sgravi fiscali inglesi per la produzione Universal, che univa nuovo e vecchio cast della saga in un gran finale, in attesa del reboot di Jurassic World - La rinascita, in sala dal 2 luglio. Ogni produzione che ha infatti utilizzato il credito d'imposta girando in Inghilterra deve per legge rendere pubblici i suoi conti. La cifra spesa per realizzare Jurassic World: Il dominio è davvero fuori dal mondo e lo rende il film più costoso mai realizzato (inflazione permettendo). Leggi anche Jurassic Park è "l'unico vero sequel de Lo Squalo": la provocazione di Steven Spielberg Jurassic World: Il Dominio: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Jurassic World: ll dominio ha superato il mezzo miliardo di dollari di budget!

Secondo le indagini di The Guardian e Forbes, la spesa della Universal per Jurassic World: Il dominio, costoso già nell'ideazione generale, appesantito dai tempi dilatati dal Covid durante la lavorazione, avrebbe superato quella del precedente detentore del record per il più alto budget della storia: i 512 milioni di dollari di Star Wars Episodio VII - Il risveglio della Forza cedono il passo ai suoi 584 (!!!). La pubblicazione degli sgravi fiscali inglesi permette di capire che di quella cifra la major ha potuto recuperare quasi 120 milioni, ma rimane il fatto che ha pagato ben 465 milioni per il lungometraggio, sorta di gran finale che coinvolgeva il cast antico (Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum) e nuovo (Chris Pratt, Bryce Dallas-Howard). A questo punto il colossale incasso di 1 miliardo di dollari non appare poi nemmeno tanto colossale: se avesse viaggiato sul miliardo e trecento o sul miliardo e mezzo forse i dirigenti Universal sarebbero stati un po' più sereni. Naturalmente l'investimento in un franchise così remunerativo ha un peso anche se si va in perdita, tanto che Jurassic World - La rinascita con Scarlett Johansson è già in arrivo... e per la cronaca pare che sia stato imposto un budget che non vada oltre la "modica" cifra di 265 milioni di dollari, stando a World of Reel. D'altronde, con i blockbuster che miscelano riprese dal vero magniloquenti, cast di stelle e postproduzione digitale estesa, ormai è difficile scendere sotto quei numeri.

Curiosità: il primo Jurassic Park nel 1993 costò 63 milioni di dollari (fonte Boxofficemojo), pari a quasi 140 di oggi. Se ne deduce che, al di là delle conseguenze dell'inflazione, c'è stato negli ultimi decenni un gonfiarsi spericolato dei costi di produzione: una circostanza che mette diversi progetti nelle condizioni di fallire a prescindere, anche qualora la risposta del pubblico sia comunque abbastanza calorosa.

La classifica dei film più costosi della storia del cinema diventa quindi adesso la seguente, in milioni di dollari (fonte aggiornata Wikipedia):