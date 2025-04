Julie ha un segreto: in anteprima esclusiva una clip del dramma ambientato nel mondo del tennis

News Cinema

Un silenzio che diventa assordante quando il suo segreto vuole che rimanga tale. Julie ha un segreto è un intrigante dramma nel mondo del tennis scritto e diretto dal belga Leonardo Van Dijl. Vi presentiamo in esclusiva una clip del film, al cinema dal 24 aprile.

"Non c'è niente che non va". Anche se i voti a scuola, per una studentessa sempre precisa e dall'alto rendimento, sono in sorprendente calo. Rischiano di compromettere la sua attività sportiva di tennista promettente. La storia di un'adolescente, quella di Julie ha un segreto, alle prese con una fase della vita delicata come poche altre, che segna l'esordio nel lungometraggio dell'apprezzato scrittore e regista belga Leonardo Van Dijl.

Presentato in prima mondiale alla Semaine de la Critique di Cannes lo scorso anno, prima di una presentazione applaudita alla sezione Alice nella Città della Festa del Cinema di Roma, il film è un dramma intenso che scava nella intima quotidianità di un'atleta e di una giovane che si avventura nell'età adulta, ma soprattutto si confronta con il lato oscuro degli adulti che vivono attorno a lei. Il suo allenatore un giorno viene accusato di comportamenti inappropriati nei confronti di un'altra allieva e di conseguenza sospeso.

Lei cosa sa, cosa ne pensa? Preferisce il silenzio, un silenzio che nasconde un segreto, ma soprattutto tanto disagio.

La Julie del titolo è una sorprendente esordiente, Tessa Van den Broeck, capace di girare in prima persona le scene di tennis, così delicate da rendere con la credibilità che ha potuto garantire una giovane tennista formata in Accademie di alto livelle del suo paese, fondate da due delle maggiori tenniste belghe di sempre, Justine Henin e Kim Clijsters.

Vi presentiamo in anteprima esclusiva una clip di Julie ha un segreto di Leonardo Van Dijl, al cinema dal 24 aprile.