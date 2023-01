Julianne Moore rivela di aver subito body shaming: "Riesci ad essere più carina?" - le fu detto

News Cinema

Julianne Moore, che è una delle donne più fascinose di Hollywood, confessa di essere stata oggetto di body shaming. L'attrice non fa nomi, ma sembra che qualcuno le abbia chiesto di migliorare il suo aspetto fisico. Potremo ammirarla presto in Sharper, il film in arrivo su Apple TV+ il 17 febbraio.

Anche se hanno vinto la battaglia contro Harvey Weinstein, a cui Maria Schrader ha dedicato il film Anch'io, le donne di Hollywood hanno ancora qualche soddisfazione da togliersi, e se riusciranno a smantellare pregiudizi, a ottenere totale parità di diritti e trattamento e a non essere discriminate per una ragione o per l'altra, il loro esempio servirà a chi è più timida e spaventata e soprattutto non famosa. Fra i modelli a cui possono ispirarsi le donne di oggi c'è senza dubbio Julianne Moore, che in una recente intervista ha raccontato che qualcuno, tempo fa, le ha consigliato di curare di più il suo aspetto fisico e il suo look, e se questo qualcuno era una donna (cosa che non sappiamo), significherebbe che la solidarietà femminile non è poi così diffusa.

Parlando con un giornalista di The Times, Julianne Moore ha rivelato che un personaggio dell'industria dell’intrattenimento una volta le ha detto: "Cerca di essere più carina", o "cerca di avere un aspetto migliore". L'attrice, per fortuna, non è rimasta zitta né è corsa in un istituto di bellezza, ma ha risposto: "Non so se posso". Questo il suo commento all'accaduto:

Ovviamente nel nostro mondo l'aspetto fisico ha un suo ruolo, ma la bellezza è soggettiva.

Julianne Moore, che ha vinto l'Oscar nel 2015 per la sua performance in Still Alice e che ci ha regalato personaggi memorabili, ha ammesso di non aver sempre amato i suoi capelli rossi e la sua pelle color latte e lentigginosa:

Mentre crescevo, i miei capelli rossi mi facevano sentire un outsider. Ad avere i capelli rossi è il 2% della popolazione mondiale. Nessuno vuole sentirsi parte di una minoranza, in particolare quando si è bambini. Adesso i miei capelli e le mie lentiggini mi sembrano tra le cose che mi definiscono di più, ma c'è ancora una parte di me che sogna di essere bionda e abbronzata.

Julianne Moore rossa di capelli e manipolatrice nel trailer di Sharper

Julianne Moore non è bionda e abbronzata ma rossa e con le lentiggini, come del resto è giusto che sia, nel trailer del thriller Sharper, ambientato nella Manhattan più esclusiva, sfavillante e ricca. Il personaggio che l'attrice interpreta è una truffatrice che agisce indisturbata. Ha sposato un signore molto facoltoso, impersonato da John Lithgow. Poi c'è un astuto criminale di nome Max (Sebastian Stan) che organizza tranelli a regola d'arte, riuscendo sempre a sfuggire con grosse somme di denaro.

Interpretato anche da Justice Smith e Briana Middleton, Sharper è diretto da Benjamin Caron, conosciuto per la regia di alcuni episodi di The Queen e Star Wars: Andor. Il film debutterà il 17 febbraio su Apple TV+.