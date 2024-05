Judi Dench e i "trigger warning": "Se sei così sensibile, lascia perdere"

News Cinema

Judi Dench, intervistata dal Radio Times Magazine, ha commentato la pratica del "trigger warning", valida per il teatro come per il cinema e la tv: avvisi per contenuti che possono turbare gli spettatori. "Non penso che uno dovrebbe essere preparato".

Sappiamo tutti cosa sia il "trigger warning", l'avviso che appare prima di diversi programmi, riguardante temi che possono risultare pesanti da gestire per chi guarda: la pratica si è diffusa persino a teatro, così Radio Times Magazine ha chiesto a una leggenda del teatro e cinema inglesi, Judi Dench, cosa pensi di questa consuetudine ormai accettata. Anni 89, Judi sa di venire da un altro mondo, dove farsi sorpendere dall'ignoto o da una provocazione era ancora una parte fondamentale del gioco artistico. Leggi anche Judi Dench pensa al ritiro a causa della sua malattia: "È diventato impossibile per me memorizzare le battute"

Judi Dench e i trigger warning: "Dov'è la sorpresa del capire una cosa a modo tuo?"

Judi Dench, una carriera cominciata sul palcoscenico nel 1957, proseguita tra cinema e teatro, Oscar come miglior attrice non protagonista per Shakespeare in Love, ultima nomination per Belfast, combatte ancora con i suoi problemi di vista e di salute, per continuare a recitare. Il mondo intorno a lei è cambiato moltissimo, e i "trigger warning" fanno ormai parte della promozione cinematografica, teatrale e soprattutto televisiva: avvisano il pubblico di ciò che potrebbe far "scattare" in loro qualcosa, una situazione o una tematica mostrata che potrebbe traumatizzarlo. Un mettere le mani avanti che per Dench sembra dare per scontata una certa debolezza di spettatori e spettatrici. Dame Judi, facendo eco a Ralph Fiennes che alla BBC aveva detto che il pubblico si sta "ammorbidendo", dice:

Lo fanno anche a teatro adesso? Mio Dio, immagino il trigger warning prima di Re Lear o Tito Andronico! Capperi, ma davvero succede una cosa del genere oggi? Posso capire perché esistono, suppongo per preparare le persone, ma se sei tanto sensibile, allora non andare a teatro, perché potresti rimanere molto scioccato. Che fine fa la sorpresa di vedere e capire una cosa a modo tuo? Perché andare a teatro se ti devono mettere in guardia sulle cose che ci saranno nella piece? Lo scopo ultimo di andare a teatro non è quello d vedere qualcosa che può entusiasmarti, sorprenderti o stimolarti? È come se ti dicessero che alla fine del Re Lear muoiono tutti. Non lo voglio sapere!