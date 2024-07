Joyce Carol Oates riceverà il Raymond Chandler Award dal Noir In Festival 2024 il 5 dicembre

News Cinema

Il Noir In Festival 2024, in programma dal 2 al 7 dicembre, tributerà il riconoscimento letterario Raymond Chandler Award alla scrittrice americana Joyce Carol Oates. La premiazione è prevista per il 5 dicembre.

A ricevere il Raymond Chandler Award 2024 sarà Joyce Carol Oates, che non esitiamo a definire la più grande scrittrice americana vivente, autrice di opere che, come recita il comunicato stampa della prossima edizione del Noir In Festival, hanno "quasi tutte al centro un'inesorabile e lucida indagine sulle mille incarnazioni del Male, che attraversa l’individuo come la società".

Nata a Lockport nel 1938, Joyce Carol Oates ha scritto romanzi, racconti, libri per bambini, raccolte di poesie, pièce teatrali e saggi, per un totale di circa 700 storie, Membro dell'American Academy of Arts and Letters dal 1978, negli anni ha ricevuto moltissimi premi, sfiorando il Pulitzer e il Nobel. Ha inoltre insegnato scrittura creativa alla Princeton University dal 1978 al 2014 ed è professore alla University of California di Berkeley, dove insegna short fiction.

Mentre aspettiamo che arrivi nelle librerie, edito da La Nave di Teseo, "Macellai", che è il suo ultimo libro, ci prepariamo per il 5 dicembre, giorno in cui la Oates sarà insignita del Premio Raymond Chandler, trofeo letterario top del Noir in Festival. La scrittrice ha accolto con gioia la notizia del riconoscimento e ha dichiarato:

È un grande onore ricevere un premio il cui primo vincitore è stato Graham Greene, un maestro del genere letterario che combina il mistero con un forte nucleo morale, le energie propulsive della suspense con i poteri permanenti del mito e il brivido della narrazione che è la nostra eredità più antica. Il 'thriller' è il veicolo, il 'noir' è il paesaggio, una visione della vita che è, per molti, il più accurato degli specchi in cui si riflette la vita".

Sarebbe impossibile citare tutti gli scritti di Joyce Carol Oates, e quindi ci limiteremo a quelli che sono arrivati sul grande schermo. Dal 1976 al 2022 il cinema ha prodotto 25 film tra lungometraggi e corti basati sui suoi libri. Tra questi il più popolare è Blonde (2022) di Andrew Dominik, sulla vita di Marilyn Monroe. Fra gli altri: Foxfire (1996) di Annette Haywood-Carter, con il debutto di Angelina Jolie, e il remake francese del 2012 diretto da Laurent Cantet e intitolato Foxfire - Ragazze cattive.

Comingsoon.it sarà presente al Noir in Festival 2024, in programma dal 2 al 7 dicembre, e non mancherà di assistere alla premiazione e a un incontro con Joyce Carol Oates.