Joseph Gordon-Levitt e I suoi migliori film in streaming

News Cinema

Il protagonista di 500 giorni insieme compie oggi 42 anni. Ecco i 5 film in streaming maggiormente riusciti della sua carriera.

Dedichiamo il nostro odierno approfondimento con i soliti cinque film in streaming a Joseph Gordon-Levitt, il quale compie oggi 42 anni. Anche se ha probabilmente non possiede il glamour e il buzz che lo ha fatto diventare una star di prima grandezza all’inizio dello scorso decennio, Gordon-Levitt continua a essere un interprete di indubbio valore, il quale in carriera ha collaborato con registi del calibro di Steven Spielberg, Christopher Nolan, Spike Lee, Robert Zemeckis, Oliver Stone, Rian Johnson e Aaron Sorkin. Eccovi dunque i titoli che preferiamo nella filmografia di un attore che, anche quando ha scelto di passare dietro la macchina da presa dirigendo Don Jon, ha dimostrato uno sguardo decisamente non superficiale e una sua originalità. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Joseph Gordon-Levitt

Brick

500 giorni insieme

Inception

Lincoln

Il processo ai Chicago 7

Brick (2005)

Presentato al Festival di Venezia, Brick si rivela immediatamente un piccolo cult-movie generazionale, un noir in piena regola ambientato dentro un liceo. Rian Johnson dimostra fin da subito la sua vena originale e scoppiettante. Accanto a Joseph Gordon-Levitt troviamo Lukas Haas, Emilie De Ravin e altri giovani attori che si faranno notare. Un film molto divertente e con un’anima da film di genere in puro stile Raymond Chandler. A suo modo un classico. Disponibile su Amazon Prime Video.

500 giorni insieme (2010)

500 giorni insieme: Il trailer del film

La consacrazione arriva con la commedia romantica più effervescente del nuovo millennio, un concentrato di trovate e idee davvero irresistibile. Complice di Gordon-Levitt è una Zooey Deschanel gioiosa e irresistibile, che con lui forma una coppia capace di far sognare milioni di spettatori. Diretto da un ispirato Marc Webb, 500 giorni insieme è davvero un film riuscito, che fa intenerire e piangere quando deve. Un piccolo cult-movie. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW, Disney +.

Inception (2010)

Inception: Il nuovo full trailer in italiano del film

Gordon-Levitt entra nel cast stellare del film-labirinto diretto da Christopher Nolan. Accanto a Leonardo DiCaprio, Elliot Page, Tom Hardy, Cillian Murphy e Marion Cotillard, l'attore partecipa a rendere Inception un rompicapo cinematografico senza precedenti, che sbanca il botteghino di tutto il mondo, conquista quattro Oscar tecnici e la nomination per il miglior film dell’anno e la miglior sceneggiatura. Spettacolo di effetti speciali e messa in scena sontuosa, un divertimento per lo spirito e per gli occhi. Con Nolan l’attore girerà anche Il cavaliere oscuro - Il ritorno. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Lincoln (2012)

Lincoln: Il trailer italiano ufficiale

Chiamato da Steven Spielberg a interpretare il figlio del protagonista in questo grandioso affresco storico-politico, l’attore di deve confrontare con un titano quale Daniel Day-Lewis, strameritatamente premiato con l’Oscar. Lincoln è un film intenso, autunnale, splendidamente diretto e fotografato. Un film sulla complessità dell’animo umano e le scelte che deve fare, i compromessi a cui è costretto per il bene comune. Nel cast anche Tommy Lee Jones, John Hawkes, Sally Field e molti altri. Uno dei migliori film di Spielberg. E abbiamo detto tutto…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Il processo ai Chicago 7 (2020)

Chiudiamo la carrellata sulla carriera di Joseph Gordon-Levitt con la partecipazione al film diretto da Aaron Sorkin in cui recita il ruolo probabilmente più interessante del film, quello del persecutore che in realtà non crede davvero alla causa che sta portando avanti. Il processo ai Chicago 7 è un film magnificamente scritto, il che permette agli attori di recitare al meglio. Sacha Baron Cohen arriva alla nomination come non protagonista, ma a noi a rimanere impresso è invece proprio Gordon-Levitt, alla miglior prova degli ultimi anni. Disponibile su Netflix.