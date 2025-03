Jonathan Majors tornerebbe nella Marvel come Kang o in un Creed: "Sarei un uomo diverso, ma reciterei allo stesso modo"

News Cinema

Jonathan Majors, che si sta lentamente riprendendo dopo la condanna per violenza domestica, e sta promuovendo il suo dramma indie Magazine Dreams. Per quanto lo riguarda, tornerebbe come Kang nell'MCU o in un Creed IV, rispondendo alle parole gentili di Michael B. Jordan.

La vicenda di Jonathan Majors riporta a galla l'eterno discorso della "seconda possibilità": dopo la condanna per violenza domestica, che gli è costata l'espulsione ufficiosa da Hollywood e la perdita del ruolo di Kang nel Marvel Cinematic Universe, l'attore sta ricominciando dal dramma indipendente Magazine Dreams, sbloccato per la distribuzione americana proprio in questi giorni. Ultimamente Michael B. Jordan, che l'aveva diretto in Creed III poco prima del caso, si è detto disponibile ad accoglierlo in un eventuale Creed IV. Nel tour promozionale di Magazine Dreams, Majors ha voluto esprimersi su queste aperture.

Marvel e Creed IV? Se tornassero sulla sua strada, Jonathan Majors direbbe di sì

Rispondendo a domande di Entertainment Weekly e USA Today, Jonathan Majors cerca di capire sé stesso e le sue prospettive per una carriera di fatto riavviata da zero, a partire da Magazine Dreams. Se Hollywood gli concedesse davvero una seconda possibilità, concretamente riaprendogli la porta per esempio col suo personaggio di Diamond Dame in un Creed IV, accetterebbe? Sì, perché per quanto riguarda il suo approccio al lavoro, niente è cambiato: "La versione di me stesso che tornerebbe in quei progetti sarebbe diversa, ma non penso che ci sarebbe niente di diverso tra 'azione' e 'stop'. Mi avevano scritturato per quello. Ma ci sarebbe qualcosa di diverso per me, se potessi tornare mi piacerebbe. Ma come ho detto, non dipende da me." Se però Michael B. Jordan gli ha socchiuso la porta, non sono arrivati commenti così chiari dai Marvel Studios, che hanno finito persino per espungere Kang dal loro piano narrativo, cambiando tutto, in un momento non semplice al boxoffice mondiale. Majors però spera ancora di poter interpretare di nuovo il supervillain: "Sì, naturalmente direi di sì. La Disney, i Marvel Studios, li adoro. Tom Hiddleston, mi è piaciuto tantissimo lavorare con quel tipo. E con Paul Rudd. Con Gugu Mbatha-Raw. Adoro quest'ambiente, e ora mi trovo in un contesto in cui sento l'affetto che mi arriva e posso concretamente ricambiare."