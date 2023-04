Jonathan Majors perde i suoi agenti, la Marvel per ora lo mantiene

News Cinema

Jonathan Majors è indagato per violenza domestica a New York: negli ultimi giorni ha perso dei collaboratori importanti, mentre il pubblico si domanda se rimarrà il Kang del Marvel Cinematic Universe.

Il caso di Jonathan Majors si fa col passare delle settimane più difficile, era d'altronde prevedibile: come sappiamo l'attore che interpreta Kang nel Marvel Cinematic Universe, di recente anche antagonista in Creed III, è stato arrestato il 25 marzo per violenza domestica ai danni di una donna rimasta anonima. Difficile reggere un colpo del genere a Hollywood, e infatti Deadline riporta che Majors sta perdendo alcuni appoggi fondamentali. Ma continuerà a lavorare per i Marvel Studios? Leggi anche Jonathan Majors - Il legale dell'attore condivide alcuni messaggi che dimostrano la sua innocenza

Jonathan Majors perde agenti e ufficio stampa