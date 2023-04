Joker: Folie à Deux - Todd Phillips annuncia la fine delle riprese

News Cinema

In queste ore Todd Philipps ha annunciato la fine delle riprese di Joker: Folie à Deux, atteso sequel del cult del 2019 con Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

Le riprese di Joker: Folie à Deux sono ufficialmente terminate. Dopo aggiornamenti quasi quotidiani sull'andamento dei lavori sul set - dal quale sono trapelati numerosi scatti ed indizi di trama - Todd Phillips ha annunciato - con un post su Instagram - la fine delle riprese. Inizia quindi il lungo processo di post-produzione del progetto, che debutterà nelle sale il 4 ottobre 2024.

Differenti "versioni" di Joker, l'Arkham Asylium in fiamme, Harley Quinn e il suo look iconico, balletti su una celebre scalinata e rumor sulla vera identità di Quinn e sulla presenza di Harvey Dent. In queste settimane, dal set di Joker: Folie à Deux, è trapelato letteralmente di tutto ed ora i fan si preparano ad una lunga attesa, nella speranza di assistere ad un teaser trailer il prima possibile. A concedere due ultimi scatti ai suoi follower è stato lo stesso Phillips, il quale ha corredato il post dell'annuncio di fine riprese con due foto di Joker ed Harley Quinn - interpretati rispettivamente da Joaquin Phoenix e Lady Gaga -:

Le riprese si sono concluse. Grazie a questi due (e all'intero cast) e alla migliore troupe che il settore cinematografico possa offrire (...) Ora dovrò trascinarmi in una caverna (la sala montaggio) e mettere tutto insieme.

Come ampiamente annunciato, Joker: Folie à Deux sarà un musical, scelta che ha fatto storcere il naso ad alcuni fan storici dei fumetti DC ma che giustifica la presenza di Lady Gaga, pronta finalmente ad unire le sue due principali passioni - la recitazione e il canto - in un unico progetto. La trama dovrebbe ruotare intorno alla storia d'amore fra Joker ed Harley Quinn, in questa versione una paziente dell'Arkham Asylum e non la psichiatra che ha in cura il protagonista. Nel cast, oltre a Joaquin Phoenix e Lady Gaga, troviamo Zazie Beetz - già protagonista del primo capitolo -, Catherine Keener, Jacob Lofland, Harry Lawtey e Brendan Gleeson, reduce dalla nomination all'Oscar per Gli Spiriti dell'Isola. Il cinecomic sarà rilasciato come parte della sezione Elseworlds - creata da James Gunn e Peter Safran per "contenere" progetti non strettamente correlati al nuovo DC Universe, fra cui spicca anche la saga del Batman di Robert Pattinson. Non resta dunque che attendere ulteriori notizie, nella speranza che Todd Phillips continui ad aggiornare i propri fan anche dalla sua personale "caverna".