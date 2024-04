Joker: Folie à Deux, ecco il primo trailer in italiano con Joaquin Phoenix e Lady Gaga!

News Cinema

E alla fine è arrivato il primo, attesissimo trailer in italiano di Joker Folie à Deux, interpretato da Joaquin Phoenix e Lady Gaga. Siete pronti all'impatto col sequel di uno dei più discussi film degli ultimi anni? Joker 2 arriverà nei cinema il 2 ottobre prossimo.

L'attesa è finita, è il caso di usare questa frase fatta, perché il primo trailer in italiano di Joker 2: Folie à Deux con Joaquin Phoenix e Lady Gaga anticipa l'uscita il 2 ottobre di uno dei film realmente più attesi della stagione: diretto ancora da Todd Phillips, artefice dello strepitoso successo del precedente Joker nel 2019, promette di fare discutere come accadde già qualche anno fa. Guardiamo insieme il trailer di Joker Folie à Deux.



Joker: Folie à Deux: Il Primo Trailer in Italiano del Film Joker 2 con Joaquin Phoenix e Lady Gaga - HD

Joker 2: Folie à Deux deve raccogliere l'eredità di un grande successo

Mentre vi lasciamo a metabolizzare le prime immagini in movimento di Joker: Folie à Deux, ricapitoliamo come siamo arrivati sin qui. Il regista Todd Phillips ideò il precedente Joker come una rilettura di classici drammi spietati su menti tormentate, Taxi Driver in primis: non a caso nel cast del film precedente c'era simbolicamente Robert De Niro. La dimensione cinecomic, almeno com'è intesa di solito nel cinema contemporaneo, tra blockbuster, avventura e/o toni scanzonati, era davvero messa da parte. Persino il budget di Joker non era paragonabile a quello di altri kolossal DC o Marvel. Su 60 milioni di costo, stando a una media delle stime di Hollywood Reporter e Variety, incassò nel mondo intero una cifra astronomica: 1.079.000.000 dollari (fonte Boxofficemojo), record per un film vietato ai minori. Il suo successo fomentò anche veementi discussioni e scontri sul tono adottato, sul nichilismo di fondo del racconto, e sulla sua ambiguità morale. Ad ogni modo, l'onda lunga si propagò da Venezia (con il Leone d'Oro) agli Oscar, con due statuette (a Phoenix e alla compositrice Hildur Guðnadóttir), su ben undici nomination. Un'eredità pesante della quale dal 2 ottobre si dovrà fare carico Joker: Folie à Deux. Ricordiamo che il lungometraggio è slegato dal nuovo DC Universe che partirà nel 2025 col Superman di James Gunn, perché si muove in una zona franca che i nuovi DC Studios identificano con la dicitura DC Elseworlds.