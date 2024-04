Joker: Folie à Deux è un musical? Risponde il regista Todd Phillips

News Cinema

Dal momento che il trailer da poco diffuso di Joker: Folie à Deux mostra diverse sequenze musical, al CinemaCon hanno chiesto al regista Todd Phillips se il film si possa proprio ascrivere a questo genere. Dopotutto c'è anche Lady Gaga...

A giudicare dal già molto discusso primo trailer di Joker: Folie à Deux con Joaquin Phoenix e Lady Gaga, sembra che il film presenti molte scene musical, probabili allucinazioni dei due personaggi: è una componente molto marcata in questo sequel? Ospite del CinemaCon, il regista e cosceneggiatore Todd Phillips ha spiegato come lui e il cast abbiano visto le cose, preparando questo agognato e inquietante ritorno...



Joker: Folie à Deux: Il Primo Trailer in Italiano del Film Joker 2 con Joaquin Phoenix e Lady Gaga - HD

Joker 2: Folie à Deux non è proprio un musical, ma l'anima è quella, secondo Todd Phillips

Todd Phillips, regista di Joker: Folie à Deux, nonché cosceneggiatore con Scott Silver, al CinemaCon ha commentato a caldo l'appena diffuso primo trailer del film, nelle sale italiane dal 2 ottobre di quest'anno. Il rapporto tra Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) e il personaggio di Lady Gaga, futura Harley Quinn, sboccia in diverse sequenze musical di ampio respiro, nel trailer al ritmo della mitica "What the World Needs Now Is Love" (1965) di David / Bacharach. La musica aveva la sua importanza nel primo Joker, qui si va oltre, a maggior ragione considerando la presenza di Lady Gaga? Phillips non pensa di aver cambiato di molto l'impostazione...

Non ne abbiamo mai discusso in quei termini, ma mi piace dire che sia un film dove la musica è un elemento essenziale. Per me non si allontana molto dal primo film. Arthur è strambo, distante e tutto il resto, ma dentro di lui c'è musica. C'è una grazia dentro di lui. Da lì sono arrivate molte delle danze del primo film... non ci è sembrato in questo caso di andare troppo oltre. Certo è diverso, ma penso che quando vedrete il film avrà senso. [...]

Abbiamo scritturato Lady Gaga perché è magica. Sono stato uno dei producer di A Star Is Born... era la prima volta che interagivo con lei per davvero, e ho potuto vederla lavorare. Mentre scrivevamo il copione, Scott e io continuavamo a pensare a lei.