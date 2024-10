Joker: Folie à Deux, è ora al cinema il secondo atto di una folle scommessa

News Cinema

Ora che Joker: Folie à Deux con Joaquin Phoenix e Lady Gaga è al cinema con Warner Bros. Pictures, ripercorriamo la strada di questa scommessa creativa del regista Todd Phillips, che ha portato al successo un approccio ai cinecomic decisamente alternativo... e più autoriale.

Ed è arrivato il momento dell'atteso Joker: Folie à Deux con Joaquin Phoenix e Lady Gaga, sequel del grande successo di Joker del 2019, da oggi 2 ottobre al cinema, ancora una volta prodotto e distribuito dalla Warner Bros. Pictures, su licenza DC Comics: il prototipo ha segnato un punto di svolta nell'approccio cinematografico ai cinecomic, così i riflettori sono puntati sul prosieguo dei tormenti di Arthur Fleck raccontati dal regista Todd Phillips. Nell'attesa di capire come reagirà il pubblico, ripercorriamo il percorso sorprendente che ha avuto quest'angolazione su uno dei villain storici del mondo del fumetto.



Joker: Folie à Deux: Il Nuovo Trailer in Italiano del Film Joker 2 con Joaquin Phoenix e Lady Gaga - HD

Joker: Folie à Deux, si alza il sipario su Harley Quinn, ma chi prevarrà tra Arthur e Joker?

Joker: Folie à Deux si riallaccia al finale di Joker: Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) è imprigionato nel violentissimo manicomio criminale di Gotham City, per i delitti atroci commessi nella precedente storia. È ridotto a una larva, deriso da tutti, finché il caso non gli fa incrociare lo sguardo con Harleen "Lee" Quinzel (Lady Gaga), un'altra paziente ritenuta meno pericolosa di lui: un vero colpo di fulmine. Arthur va verso il processo e si ritrova più scisso che mai: da un lato la sua avvocata Maryanne Stewart (Catherine Keener) lo spinge a rivendicare l'infermità mentale, la schizofrenia che avrebbe portato Joker e non Arthur a commettere gli omicidi. Dall'altro "Harley Quinn" è innamorata proprio del Joker, ed è convinta che la vera identità dell'uomo sia proprio quella. Nel processo trasmesso in diretta, pericoloso per l'ordine pubblico, chi prevarrà? Arthur o Joker?

Ancora una volta scritto da Todd Phillips & Scott Silver, diretto dal primo, Joker: Folie à Deux si avvale di un'introduzione animata che rilegge in chiave disturbante i cartoon Looney Tunes degli anni Quaranta, firmata dal candidato all'Oscar Sylvain Chomet.

Il lungometraggio non si inserisce nel prossimo DC Universe dei nuovi DC Studios di James Gunn e Peter Safran: come il parallelo The Batman appartiene all'"Elseworld" cinematografico, un mondo di proposte autoriali fuori continuity ma basate su personaggi storici della casa.

Le origini di Harley Quinn nell'animazione, passando per Margot Robbie prima di Lady Gaga

A proposito di animazione, il personaggio di Harley Quinn, fidanzata del Joker, nasce già in formato audiovisivo e non proviene direttamente dai fumetti, com'è invece il caso della sua metà. Harley fu infatti creata da Bruce Timm e Paul Dini, tra gli sceneggiatori di una serie animata culto degli anni Novanta, intitolata Batman The Animated Series (1992-1995), in Italia semplicemente "Batman": apparve nell'episodio "Un piccolo favore" nella prima stagione, doppiata in originale dalla compianta Arleen Sorkin. Fortemente stilizzata, quella serie Warner ha lasciato un segno nell'immaginario di chi non è più giovane, al punto da essere stata ripresa e omaggiata dalla recente Batman: Caped Crusader (dove è stata Jamie Chung a darle la voce).

In carne e ossa Harley ha avuto invece per la prima volta le fattezze di Mia Sara nella serie Birds of Prey (2002-2003), per poi apparire sotto forma di cammeo nell'episodio "Suicide Squad" di Arrow (era il 2014), interpretata da Cassidy Alexa e doppiata da Tara Strong.

L'entrata cinematografica ufficiale di Harley Quinn, nell'ambito del DC Extended Universe, si deve invece come sappiamo alla duttile Margot Robbie, iconica nella sua prima apparizione nel Suicide Squad (2016) di David Ayer. Robbie l'ha poi incarnata ancora in Birds of Prey (2020) di Cathy Yan, film anche coprodotto dalla star, e nel delirante The Suicide Squad - Missione suicida (2021) di James Gunn.

Lady Gaga interpreta qui Harley Quinn per la prima volta.





Joker Folie à Deux, un'eredità importante

Ispirandosi a noir metropolitani come Taxi Driver con suggestioni da Re per una notte, il primo film Joker omaggiò il cinema di Martin Scorsese in tutto e per tutto, coinvolgendo Robert De Niro nei panni del presentatore Murray Franklin. In generale il regista Todd Phillips giocò una carta intelligente: diede a un personaggio inquietante come Joker una ribalta priva del suo antagonista storico Bruce Wayne / Batman, costruendo una semi-origin story alternativa e disturbante, dalla moralità confusa e ambigua, anarchica. Con quel film la Warner Bros. tentò una carta originale nel mondo dei cinecomic: invece di stanziare centinaia di milioni per un blockbuster, produsse "solo" un film d'autore a budget sostenuto, sui 50 milioni di dollari, promozione esclusa. Il film si rivelò un affare colossale, che prima dell'uscita di Deadpool & Wolverine ha mantenuto il record dell'incasso mondiale più corposo per un lungometraggio vietato ai minori: 1.079.000.000 dollari.

Soprattutto, questo successo di pubblico viaggiò parallelo a un'inedita approvazione della critica ai massimi livelli, con premi prestigiosi raramente associati ai cinecomic: il film ottenne il Leone d'Oro al Festival di Venezia e due premi Oscar, al miglior attore protagonista e alla migliore colonna sonora originale (Hildur Guðnadóttir), per ben undici nomination!



Joker: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Joker Folie à Deux, la playlist vintage di Lady Gaga

Joker: Folie à Deux è costruito come un simil-musical: Arthur e Harleen cantano i loro stati d'animo riproponendo brani storici della tradizione musical americana, tra cui "That's Entertainment". La scelta originale, che sicuramente farà discutere, si avvale nel modo migliore della partecipazione di Lady Gaga, ormai anche attrice dopo A Star Is Born e House of Gucci. La cantante ha pubblicato un album companion del film, "Harlequin", che contiene i seguenti pezzi, in forma più o meno rielaborata: