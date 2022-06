Joker 2 si avvicina? Il regista Todd Phillips nodale per la nuova gestione Warner Bros. / DC

News Cinema

Il nuovo management della Warner Bros. sta rimpiazzando i vertici della divisione DC, chiamando anche Todd Phillips, regista di Joker, in veste di consulente. In questo contesto, pare che Joker 2 possa seriamente partire...

È da tempo che, a intervalli regolari, si parla di un possibile Joker 2 con Joaquin Phoenix, ancora una volta diretto da Todd Phillips: un articolo di Puck News rivela che però ora si potrebbe fare più concreto, nell'ambito di una rivoluzione in corso in casa Warner Bros., voluta dal neo-CEO David Zaslav, di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi. Leggi anche Un Joker impostore, Willem Dafoe e la sua proposta

Joker 2 e la nuova direzione della Warner Bros.