John Woo farà un musical con gli Sparks!

News Cinema

Dopo la foto pubblicata dagli Sparks che li ritraeva insieme, John Woo ha confermato la collaborazione coi fratelli Mael, per un musical che si intitolerà X Crucior.

Da ammiratori di entrambi, fin da tempi non sospetti, siamo felici di condividere la notizia di una collaborazione che ci riempie di gioia: quella tra il regista John Woo e gli inarrestabili Ron e Russell Mael, lo storico duo degli Sparks che sta vivendo una seconda giovinezza creativa. Dopo aver riempito gli stadi di tutto il mondo (ignorando giustamente l'Italia...) col loro tour, il bellissimo video di The Girl Who Cried in Her Latte con Cate Blanchett e soprattutto il documentario a loro dedicato da Edgard Wright The Sparks Brothers e il film Annette di Léos Carax, tocca adesso al grande regista action cimentarsi con un musical scritto da loro e intitolato X Crucior.

Woo + Sparks: un connubio esplosivo

La notizia della collaborazione tra John Woo e i Mael per X Crucior è stata diffusa inizialmente dal post che vedete qua sopra e confermata da Woo a Empire. Il regista lo ha definito un "mezzo musical" e "Il primo film in cui non utilizzo neanche uno stuntman". John Woo ha dichiarato che sta iniziando il lavoro di revisione della sceneggiatura, scritta, come le canzoni, dai fratelli Mael. Siamo cruriosissimi di sapere cosa verrà fuori da questa joint venture tra il regista di The Killer (che ha rifatto recentemente) e Hard Boiled e una delle band più originali e creative di sempre, sulla breccia ormai da oltre 50 anni! John Woo, che di anni ne ha 77, ha anche in programma un western scritto da Brian Helgeland.