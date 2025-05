John Wick 5, primi spoiler del regista: non sarà un vero e proprio sequel

News Cinema

Chad Stahelski dirigerà John Wick 5, che segna il ritorno di Keanu Reeves nel mitico franchise nato nel 2014. Il regista ha anticipato i primi dettagli sulla trama del film e spiegato perché non si tratta di un sequel vero e proprio.

Poco più di un mese fa, Lionsgate ha annunciato al CinemaCon 2025 che Keanu Reeves riprenderà l'iconico ruolo di John Wick nel quinto capitolo del franchise d'azione. I piani futuri includono anche un prequel animato (in cui Reeves presterà la voce al protagonista) e uno spin-off su Caine, il personaggio interpretato da Donnie Yen. Concentriamoci su John Wick 5, perché il regista Chad Stahelski ha svelato ai microfoni di Empire qualche promettente anticipazione sulla trama.

Lionsgate, finora, non ha condiviso alcun dettaglio sul prossimo film della saga, né sappiamo quando entrerà ufficialmente in produzione. Il comeback di Reeves, messo in dubbio fino all'ultimo momento, è già una grande notizia per i fan in trepida attesa. Dopo il film originale del 2014, Reeves ha recitato nei sequel del 2017, 2019 e 2023. Il divo in persona, a marzo, aveva messo le mani avanti: ha ricordato che il personaggio è morto in John Wick 4, concludendo apparentemente la storia. Ha anche sottolineato che l'impegno fisico richiesto dal ruolo era diventato troppo per lui.

Non sappiamo chi o cosa gli abbia fatto cambiare idea, ma il feroce assassino è pronto per un ritorno in grande spolvero. "La saga di John Wick era praticamente conclusa - ha dichiarato Stahelski - Quindi l'unico modo per fare un quinto capitolo è avere una nuova storia che coinvolga John Wick. Non è un seguito, con la Gran Tavola. John ha affrontato il suo dolore. Sarà davvero diverso, e tutti vedranno il trailer e diranno: 'Cavolo… devo vederlo'!". C'è da scommettere che è esattamente quello che accadrà.

Nell'attesa, il Wick-iverse non resterà certo con le mani in mano. Keanu Reeves apparirà in un cameo nello spin-off Ballerina, in arrivo il 12 giugno 2025, con Ana de Armas nel ruolo di Eve Macarro. Il film è ambientato tra gli eventi di John Wick 3 e John Wick 4. Il franchise, inoltre, si è espanso con la serie The Continental ed è in lavorazione anche la serie John Wick: Under the High Table, che getterà le basi per la futura storia del killer.

La serie TV di John Wick e l'animazione sono grandi priorità. La nostra idea è di provare alcune cose, esplorare alcuni filoni e usare queste due proprietà per catapultarci in avanti nelle idee per John Wick 5.

John Wick: in arrivo un film prequel animato e uno spin-off

Il film d'animazione prequel di John Wick, diretto da Shannon Tindle e ancora senza titolo, sarà ambientato prima del film originale e seguirà Wick mentre "completa l'Impossible Task, ovvero uccidere tutti i suoi rivali in una notte, per liberarsi dai suoi obblighi verso la Gran Tavola e guadagnarsi il diritto di stare con l'amore della sua vita, Helen".

Il prequel, scritto da Vanessa Taylor, avrà uno stile vicino agli anime giapponesi e sarà cruento e violento come qualsiasi avventura di John Wick. Lo spin-off di John Wick 4, dedicato a Caine, sarà invece "un action kung fu moderno ambientato nel mondo di John Wick". Donnie Yen sarà protagonista e regista. La sceneggiatura, è di Mattson Tomlin: autore di The Batman 2, Terminator: Zero e BRZKRK, tratto dall'omonimo fumetto di Keanu Reeves.