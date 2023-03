John Wick 4, il cattivissimo Marchese di Bill Skarsgård in una clip in italiano

News Cinema

Per guadagnarsi la sua libertà in John Wick 4, il personaggio di Keanu Reeves sfida un villain molto potente, interpretato da Bill Skarsgård... ecco una scena in italiano dal film adesso al cinema.

In John Wick 4 con Keanu Reeves, già al cinema, l'eroe più amato del noir action contemporaneo affronta il consiglio criminale della Gran Tavola e in particolare il suo attuale pericolosissimo e spietato capo, il Marchese De Gramont, interpretato da Bill Skarsgård. In questa clip in italiano che vi presentiamo, John cerca di parlamentare invano col Marchese, dando il via a un gioco del gatto col topo: unica maniera per Wick di ottenere la libertà sarà difendersi da tutti quelli che vorranno eliminarlo...



John Wick 4: Una Clip Ufficiale in Italiano del Film con Keanu Reeves "Le regole di ingaggio"- HD

John Wick 4, l'ultimo capitolo della saga sognando il quinto atto