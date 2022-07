John Wick 4: ecco il primo trailer ufficiale del film con Keanu Reeves!

News Cinema

Certa gente non vuole proprio capire che è meglio non far incazzare John Wick. Potete vedere qui il primissimo trailer di John Wick 4. Prego.

Ci siamo, il primissimo trailer di John Wick 4 è stato appena dato in pasto alle orde di fan di questa saga action che ha rilanciato ad alti livelli la carriera di Keanu Reeves.

Il primo capitolo, uscito al cinema nel 2015, era un film con un budget relativamente modesto che faceva tesoro dell'esperienza di due stuntman per la prima volta alla regia. Chad Stahelski e David Leitch (quest'ultimo regista dell'imminente Bullet Train che per John Wick non venne ufficialmente accreditato perché non ottenne il benestare del sindacato dei registi americani) volevano creare un film d'azione omaggiasse i grandi titoli del genere in cui acrobazie, combattimenti, inseguimenti in auto e sparatorie fossero tutte girate dal vero con le migliori controfigure in circolazione. Un progetto al quale Keanu Reeves (all'epoca da poco 50enne) aveva aderito con estremo entusiasmo impegnandosi in prima persona in tutte le sequenze d'azione.