John Wick 4 al cinema nel 2023: ecco il video che annuncia la data d'uscita del film con Keanu Reeves

News Cinema

Il quarto capitolo delle avventure del personaggio interpretato da Keanu Reeves debutterà nelle sale quasi un anno dopo rispetto a quanto inizialmente preventivato. Scopri con noi quando.

Mentre Keanu Reeves è tornato nei panni di Neo, e l'uscita dell'attesissimo Matrix: Resurrections è imminente, ecco che arriva un video che annuncia invece la data in cui debutterà nei cinema americani John Wick 4, nuovo capitolo delle avventure del personaggio interpretato dall'attore americano che ne ha rilanciato alla grandissima la carriera: quello dell'omonimo ex killer che torna in azione, suo malgrado, per vendicare la morte del suo cane, scatenando così una serie di eventi che l'han visto diventare a sua volta l'obiettivo di una spietata quanto finora inefficace caccia all'uomo.

Inizialmente previsto in uscita per il 27 maggio del 2022, John Wick 4 debutterà invece quasi un anno dopo, il 24 marzo del 2023.

Questo è il video in cui la data d'uscita viene annunciata:



John Wick 4: Il video annuncio ufficiale con la data di uscita del film - HD

John Wick 4 è diretto da Chad Stahelski (regista dei primi tre film nonché coreografo delle scene d'azione di Matrix: Resurrections e stunt double di Keanu Reeves in quel film), che ha scritto il copione con Shay Hatten e Michael Finch.

Oltre ai ritorni di Lance Reddick e Ian McShane, nel cast film sono previste nuove entrate come quella della pop star nippo-britannica Rina Sawayama, di Shamier Anderson, Bill Skarsgard, Clancy Brown, Hiroyuki Sanada e di un mito del cinema marziale come il grande Donnie Yen, che nel film apparirà nei panni di un vecchio amico di John Wick.