John Turturro racconta come andò col ruolo che Kubrick aveva scritto per lui in Eyes Wide Shut e che non fece

John Turturro nel podcast Happy Sad Confused ha raccontato che Kubrick lo voleva in Eyes Wide Shut per il ruolo poi andato a Todd Field. Ecco come andò.

John Turturro è da sempre uno dei nostri attori preferiti: duttile, spiritoso, intenso, a tratti surreale, ha incarnato personaggi diversi ed è legato nel nostro immaginario ad alcuni dei migliori film di registi come i fratelli Coen, Martin Scorsese, Spike Lee, William Friedkin e moltissimi altri, fino all'ultimo, La stanza accanto di Pedro Almodovar. Nel podcast di Josh Horowitz, Happy Sad Confused, a sorpresa Turturro ha raccontato di aver perso l'occasione di lavorare col più grande di tutti, Stanley Kubrick. Ecco, nelle sue parole, come è andata.

Stanley Kubrick e l'offerta a John Turturro del ruolo di Nick Nightingale in Eyes Wide Shut

L'occasione di lavorare con Kubrick arriva per Turturro verso la fine degli anni Novanta, quando il regista è alle prese con quello che purtroppo sarà il suo ultimo film prima della morte, Eyes Wide Shut. La parte che Kubrick offrì a Turturro era quella di Nick Nightingale, l'amico pianista del personaggio di Tom Cruise che gli dà la parola d'ordine per partecipare all'orgia, interpretata alla fine dall'attore e regista Todd Field. Ma come è andata? Turturro l'ha raccontata così:

"Non ho rifiutato Stanley Kubrick, Stanley Kubrick mi chiamò per Eyes Wide Shut e io rimasi scioccato dal fatto che sapesse tutto di me (...). Avevo appena finito La tregua e avevo trascorso quattro anni a prepararmi per il film, oltre ad altre cose. Lui sapeva tutto di Primo Levi, parlammo di lui, e mi disse 'Penso che tu sia un attore fantastico' e io risposi 'beh, grazie' e lui 'lo sei'. Non posso andare in giro per casa a dirlo a mia moglie, perché mi darebbe una padellata in testa'. E lui disse 'Bene, ti mando un copione e spero che ti piacerà' e aggiunse 'ti piacerà'". Kubrick si era poi informato sugli impegni di Turturro, visto che aveva sentito dire che l'anno successivo avrebbe voluto dirigere un film (probabilmente Illuminata, ndr), ma l'attore gli rispose che non aveva ancora i finanziamenti. "Mi disse" - continua il racconto - 'ho scritto questa parte per te' e io non gli risposi, 'qualunque cosa sia, la farò', ma ero elettrizzato. Gli dissi 'lo leggerò e faremo in modo che avvenga', gli parlai come a una persona normale". E lui 'come ti faccio avere la sceneggiatura?' 'via FedEx'. E lui 'e se non sei a casa?' ' Conosco il ragazzo della FedEx, si chiama Ray e me lo tira sopra il cancello' e lui 'è incredibile' e io 'chi non conosce il suo corriere FedEx?' Cercavo solo di comportarmi normalmente, comunque lui mi disse che aveva scritto la parte per me, voleva che la facessi, mi chiese cosa pensavo di Tom Cruise e Nicole Kidman e io ero elettrizzato. E il giorno dopo sentì dire che non ero disponibile, perché non gli avevo detto 'la farò a qualunque costo', come lui si aspettava, e all'epoca non lo sapevo e ho solo cercato di comportarmi da persona normale. Mi sarebbe piaciuto lavorare con lui perché sono un suo grande fan e per vedere come sarei sopravvissuto a un anno di riprese".

Turturro fa poi riferimento a tre diverse scene in cui appariva il pianista, che sarebbero assenti nel montaggio ma lì entriamo nell'ambito delle leggende. Non sappiamo quanto John Turturro ricordi esattamente la conversazione avuta con Kubrick, ma secondo noi non ha perso il ruolo perché non ha dimostrato entusiasmo, ma, data la riservatezza con cui il regista proteggeva i suoi film prima dell'uscita al cinema, probabilmente a dissuaderlo è stata l'idea che il copione in sua assenza andasse perso. Ad ogni modo, non mettiamo in dubbio che non avere nella propria filmografia un film di Stanley Kubrick possa lasciare l'amaro in bocca anche in un interprete dalla carriera tanto varia e interessante. Se comprendete l'inglese qua sotto trovate tutta la puntata, vale la pena di vederla perché Turturro parla di tutta la sua carriera e racconta aneddoti molto divertenti.