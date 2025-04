John Carpenter riceve la stella numero 2806 sul Walk of Fame! Una festa a lungo attesa

News Cinema

Kurt Russell, Keith David, Greg Nicotero e tutti gli amici e collaboratori hanno festeggiato John Carpenter, che ha ricevuto la sua meritata Stella sul Walk of Fame di Hollywood. Il video della cerimonia.

Finalmente anche John Carpenter, maestro del cinema che più amiamo, ha ricevuto la sua meritata Stella sul Walk of Fame di Hollywood, per la precisione la numero 2806, al 7000 di Hollywood Boulevard, di fronte all'Hollywood Roosevelt Hotel, assegnata dalla Camera di Commercio di Hollywood. A festeggiarlo, una coorte di collaboratori e amici: l'ex moglie e madre di suo figlio John Cody, Adrienne Barbeau, ancora in splendida forma, l'attrice Julie Carmen, il regista e primo Michael Myers Nick Castle, il direttore della fotografia Dean Cundey, l'attrice Clea DuVall, il regista Mick Garris, l'attrice P.J. Soles, l'attore Dennis Dun e Slash, che non ha bisogno di presentazioni. Ma soprattutto, a introdurre la cerimonia e a parlare del caro amico c'erano Greg Nicotero, il maestro degli effetti speciali che ha collaborato con Carpenter in più di un'occasione, Keith David, l'attore che ha debuttato in La Cosa e ovviamente, dulcis in fundo, l'amico di sempre, l'incomparabile Kurt Russell, che ha collaborato col regista in cinque film, tutti di culto assoluto. Qua sotto trovate il video della cerimonia (inizia più o meno da 15 minuti) e sotto vi riassumiamo brevemente cosa è stato detto. Intanto ci uniamo alle congratulazioni per questo riconoscimento a John Carpenter, vero e proprio uomo-cinema.

Il John Carpenter Day per la Stella al regista

Come avrete visto dal video, l'atmosfera che ha circondato la cerimonia dello svelamento della Stella sul Walk of Fame di Hollywood a John Carpenter, era informale e festosa. Oltre agli amici citati, c'era anche un folto pubblico di fan ad acclamare l'amatissimo regista di Halloween. Il primo a parlare è stato Greg Nicotero, che si è detto sicuro che il festeggiato avrebbe odiato tutto quello che avrebbe detto in sua lode, citando poi le cose che hanno in comune (Godzilla, la musica e la passione per spaventare la gente). Successivamente è salito sul palco Keith David, l'attore che a Carpenter deve, come ha ricordato, il suo debutto ne La Cosa e che è stato co-protagonista dello splendido Essi vivono, seguito da Kurt Russell, che ha esordito dicendo che non avrebbe mai voluto deludere John Carpenter e ha ricordato con un discorso pieno di affetto e riconoscenza quanto il regista - che ha scritto, diretto, musicato, prodotto e montato i suoi film, sviluppando anche nuove tecnologie e sperimentando con l'utilizzo degli obiettivi - strameritasse questo onore. Russell ha anche ricordato un divertente episodio relativo a La Cosa: quando Carpenter gli telefonò per dirgli che era preoccupato perché coi pesanti abiti necessari per le riprese non c'era nessuno facilmente riconoscibile e che quindi aveva bisogno di un attore a cui "mettere il cappello". Arrivato sul set, Russell notò nella sala costumi un sombrero, restando interdetto quando gli venne detto che avrebbe dovuto indossarlo per il suo arrivo in elicottero, cosa che gli sembrava impossibile per via della ristrettezza dell'abitacolo e del contesto. Ma Carpenter insistette sulla cosa e alla fine Russell, come successo per mille altre cose sui set dei film di Carpenter, si rese conto che aveva ragione e che il regista aveva creato un'altra immagine indimenticabile. Russell ha ricordato il divertimento e la gioia di lavorare col regista, sottolineando che i suoi film hanno resistito alla prova del tempo e che, se esistesse una Hall of Fame degli attori fortunati, lui ci entrerebbe di diritto proprio per il lavoro fatto con lui. Infine, dopo qualche ulteriore discorso ufficiale, è toccato a John Carpenter salire sul palco per scoprire la Stella. Il regista, evidentemente molto felice, ha pronunciato poche ma sentite parole: "Nel 1968 ero un ragazzino magro di Bowling Green, Kentucky, che camminava su questa strada cercando una carriera a Hollywood. Ho trovato una carriera e oggi ho trovato Hollywood". Infine, ha ringraziato la Camera di Commercio di Hollywood per la Stella, che la gente potrà "calpestare a suo piacimento" da ora in poi.