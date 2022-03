Joaquin Phoenix è Napoleone nelle prime foto dal set del Napoleon di Ridley Scott

News Cinema

Sono affiorate le prime foto dal set con Joaquin Phoenix nei panni del Bonaparte, nel Napoleon di Ridley Scott.

Possiamo mostrarvi le prime foto non ufficiali di Joaquin Phoenix nei panni di Napoleone Bonaparte, nel lungometraggio Napoleon di Ridley Scott, attualmente in corso di riprese per Apple TV+, con una pubblicazione collocata indicativamente nel 2023. Eclettico e camaleontico come pochi, sembra che Phoenix possa risultare convincente in un'ulteriore diversa incarnazione.

Napoleon, come nasce il film di Ridley Scott con Joaquin Phoenix

Napoleon, originariamente intitolato Kitbag, è un progetto di Ridley Scott nato presso i 20th Century Studios con l'esplicita intenzione del regista di tornare a lavorare con Joaquin Phoenix. Subito dopo però The Last Duel, il contratto di Scott con la consociata Disney è terminato, così Napoleon è tornato sul mercato ed è stato rilevato dagli Apple Studios nel gennaio 2021, con le riprese da svolgersi in Inghilterra e Malta appunto nel corso del 2022. Inizialmente l'importante ruolo di Joséphine Bonaparte era destinato a Jodie Comer, ma i numerosi rinvii del progetto per le ragioni spiegate hanno portato alla sua sostituzione con Vanessa Kirby. Napoleon prevederà sei grandi scene di battaglia, il numero più alto di sequenze di questo tipo mai visto in un lungometraggio dedicato all'importante figura storica.

La sceneggiatura è scritta da David Scarpa, già collaboratore di Scott per Tutti i soldi del mondo.