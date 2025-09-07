TGCom24
News Cinema

Jim Jarmusch vince il Leone d'Oro, esclama "Oh Sh¡t" e cita Terence Hill

Antonio Bracco

I premi dell'82ª Mostra del Cinema di Venezia sono stati assegnati. Qui sotto il discorso integrale di Jim Jarmusch che ha ritirato il Leone d'Oro per il Miglior Film andato al suo Father Mother Brother Sister.

Jim Jarmusch vince il Leone d'Oro, esclama "Oh Sh¡t" e cita Terence Hill

L'82ª edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, "il nome più lungo che si potesse dare un evento" ha detto con ironia Emanuela Fanelli durante la cerimonia di premiazione, si è conclusa. Sono stati assegnati i riconoscimenti secondo quanto deliberato dalla giuria presieduta da Alexander Payne e per avene una panoramica completa è sufficiente cliccare su questo link: Tutti i premi di Venezia82.

Leone d'Oro a Jim Jarmusch: il discorso del regista alla Mostra di Venezia

Come sappiamo, il Leone d'Oro per il miglior film è andato a Father Mother Sister Brother, diretto da uno dei pilastri del cinema indipendente americano. Il 72enne Jim Jarmusch è salito sul palco incarnando quell'immagine di se stesso che non è mai cambiata negli anni e che lo rende una sorta di artista senza età e senza tempo. Con gli occhiali scuri e i capelli bianchi sparati verso il cielo, il filmmaker ha esordito al microfono, con il Leone in mano, come avrebbe fatto uno dei personaggi dei suoi film di fronte a una platea internazionale: "Oh merda".
Qui sotto possiamo leggere il suo speech integrale in italiano:

Oh, merda.

Tutti noi che facciamo cinema non siamo spinti dalla competizione. Ma questo… questo è davvero qualcosa di importante. Apprezzo moltissimo questo riconoscimento inaspettato e voglio rispettosamente ringraziare la giuria per avermelo assegnato. E naturalmente ringraziare il meraviglioso Festival del Cinema di Venezia, che è una celebrazione straordinaria della diversità del linguaggio cinematografico.

Per me è davvero un onore. Quando sono arrivato qui una settimana fa, appena giunto a Venezia ho subito scritto a un amico: “Sono a Venezia, questa città bellissima e misteriosa, la patria di Casanova, di Vivaldi e di Terence Hill. Che luogo incredibile, che esperienza unica”.

Sono profondamente commosso da questo premio, che voglio accettare a nome del nostro piccolo film. Lo dedico a tutti i collaboratori che lo hanno reso possibile: agli attori straordinari, ai due direttori della fotografia, ai due scenografi, ai costumisti, ai montatori e a tutti coloro che hanno sostenuto il progetto anche dal punto di vista finanziario. Non posso citarli uno per uno, altrimenti temo che parta la musica per fermarmi… ma accetto questo premio per tutti loro.

Apprezzo molto anche quello che ha detto Benny Safdie, mio connazionale - non è colpa nostra, per inciso - parlando di empatia: l’arte non deve affrontare direttamente la politica per essere politica. Può generare empatia e connessione tra le persone, che è davvero il primo passo per affrontare i problemi che abbiamo davanti.

Grazie per aver riconosciuto il valore del nostro quieto film. Mi viene in mente un grande maestro giapponese, Akira Kurosawa, che ricevette dall’Academy Awards un premio alla carriera molti anni fa. Era già anziano e disse qualcosa del tipo che si preoccupava perché non aveva ancora capito del tutto come si fa cinema. Anch’io ho quella sensazione. Imparo ogni volta.

Non so cos’altro aggiungere, se non dirvi grazie di cuore per questo riconoscimento. Lo apprezzo davvero tantissimo. Grazie.

Leggi anche Father, Mother, Sister, Brother, la recensione del film di Jim Jarmusch presentato a Venezia

Con il suo discroso di ringraziamento, probabilmente Jim Jarmusch ha rivelato di essere un fan di Terence Hill, nato a Venezia il 29 marzo 1939, da padre italiano e madre tedesca. Qui sotto il trailer di Father Mother Brother Sister. Più in basso, Jarmusch con il Leone d'Oro sull'account Instagram della Biennale.

