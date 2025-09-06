Festival di Venezia 2025: Jarmusch vince il Leone d'oro, Servillo miglior attore e un premio a Rosi

News Cinema

Sorprendente l'esito della premiazione della 82esima edizione del Festival di Venezia, almeno per quanto riguarda il Leone d'oro, andato al regista di culto americano Jim Jarmusch, per la prima volta in concorso al Lido, due premi per l'Italia, Coppa Volpi per Toni Servillo e premio della giuria per Sotto le nuvole di Rosi. Ecco tutti i premi.

La 82esima edizione è stata senz'altro nobile, per il Festival di Venezia, almeno valutando il livello medio della competizione, che ha regalato molti film di buon llivello, anche se forse non molti picchi assoluti, così come delusioni vere e proprie. Molti si aspettavano la vittoria per il più viscerale e politico dei film, la storia di una bambina in cerca di soccorso nel pieno della guerra a Gaza, The Voice of Hind Rajab, che ha ottenuto un premio di grande rilievo, ma non il Leone d'oro, andato invece totalmente a sorpresa al minimalista racconto in tre episodi, Father, Mother, Sister Brother, di Jim Jarmusch, alla prima partecipazione in concorso a Venezia, dopo molti viaggi a Cannes.

Due film italiani sono stati premiati, per il concorso, con Toni Servillo che finalmente dopo tanti successi personali e con i suoi film, ha vinto il riconoscimento come miglior attore, la Coppa Volpi, per lo splendido La grazia di Paolo Sorrentino.

Festival di Venezia 2025: Tutti i Premi della 82esima Mostra Internazionale d'arte cinematografica

Ecco l'elenco completo di tutti i premi del Festival di Venezia 2024, assegnati dalla Giuria Internazionale presieduta da Alexander Payne e composta anche dal regista e sceneggiatore francese Stéphane Brizé; la regista e sceneggiatrice italiana Maura Delpero; il regista, sceneggiatore e produttore rumeno Cristian Mungiu; il regista e scrittore iraniano Mohammad Rasoulof; l’attrice, scrittrice e sceneggiatrice brasiliana Fernanda Torres, l’attrice cinese Zhao Tao.

Leone d'Oro miglior film:

Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch

Leone d'Argento Gran Premio della Giuria:

The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania

Leone d'Argento miglior Regia:

Benny Safdie per The Smashing Machine

Premio Speciale della Giuria:

Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi

Premio per la miglior sceneggiatura:

Valerie Donzelli e Gilles Marchand per À pied d'oeuvre

Coppa Volpi migliore attrice:

Xin Zhilei per The Sun Rises on us all

Coppa Volpi migliore attore:

Toni Servillo per La grazia

Premio Marcello Mastroianni miglior attore emergente:

Luna Wedler per Silent Friend

Leone del Futuro, Premio Luigi De Laurentiis per un'Opera Prima:

Short summer di Nastia Korkia

Premio degli spettatori Armani Beauty:

Calle Malaga di Maryam Touzani

Premio Orizzonti per il miglior film:

En el camino di David Pablos

Premio Orizzonti miglior regia:

Anuparna Roy per Songs of the forgotten trees

Premio Speciale della giuria Orizzonti:

Lost Land di Akio Fujimoto

Premio Orizzonti per la migliore attrice:

Benedetta Porcaroli per Il rapimento di Arabella

Premio Orizzonti per il migliore attore:

Giacomo Covi per Un anno di scuola

Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura:

Ana Cristina Barragan per Hierra