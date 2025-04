Jim Jarmusch e gli atri registi attesi al festival di Cannes assenti dalla selezione ufficiale

News Cinema

Ha stupito molti non trovare il nuovo film di Jim Jarmusch nell'elenco dei film del festival di Cannes. Ma il regista indipendente americano col suo Father, Mother, Sister Brother non è l'unico grande nome assente. Qualcuno di loro potrà rientrare non in concorso?

Il Festival di Cannes ha annunciato oggi la sua selezione ufficiale, o lineup, per quel che riguarda le sezioni competitive e non. Ma come spesso accade, c'erano autori dati per sicuri che non sono presenti, almeno per ora. Il caso che in America ha causato più scalpore è l'assenza del nuovo film di Jim Jarmusch, Father, Mother, Sister, Brother (già acquistato da Lucky Red per l'Italia), dal momento che era dato per sicuro e che il regista è un habitué del festival (8 volte in concorso, anche se non ha mai vinto), dove ha partecipato l'ultima volta nel 2019 con I morti non muoiono, che era stato il film di apertura. Lo stesso Jarmusch in un'intervista rilasciata nel novembre 2024 a France Inter, aveva detto di aver presentato il suo nuovo lavoro al festival di Cannes, dove avrebbe probabilmente avuto la sua anteprima e il mese scorso Variety lo aveva dato come certo in concorso. Non si sa se il film, di cui vi parliamo sotto, sarà ripescato in qualche modo o, come molti ipotizzano, andrà al festival di Venezia. Ad ogni modo, Jim Jarmusch è in buona compagnia, tra gli esclusi.

Father, Mother, Sister Brother e gli altri assenti a Cannes

Il nuovo film di Jim Jarmusch ha un gran bel cast, che comprende Adam Driver (già protagonista del suo Paterson), Cate Blanchett, Vicky Krieps, Tom Waits e Charlotte Rampling e la trama ruota attorno a tre storie separate, ambientate in diversi Paesi, che raccontano, come dice il titolo, i rapporti, non sempre sereni, di adulti e bambini coi genitori. La prima parte, Father, si svolge sulla East Coast americana, Mother a Dublino e Sister Brother a Parigi. Ma, come dicevamo, oltre a Jarmusch sono anche altri e non di poco conto i registi che hanno presentato i loro film al festival e che non compaiono in selezione: tra loro ci sono Christian Petzold, Karim Ainouz, László Nemes e Ildiko Enyedi. Forse l'offerta quest'anno era troppo abbondante o questi film non hanno riscontrato l'approvazione di Thierry Frémaux?

(foto di Olivier Strecker, Cannes 2013, da Wikimedia Commons)