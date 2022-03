Jim Carrey "disgustato" dalla standing ovation all'Oscar a Will Smith

News Cinema

Jim Carrey interviene sul caso Will Smith agli Oscar e stigmatizza il comportamento dei presenti alla cerimonia che dopo lo schiaffo dell'attore a Chris Rock gli hanno tributato una standing ovation quando ha ricevuto il premio.

Non si sono ancora spenti gli echi del "fuori programma" degli ultimi Oscar, ovvero lo schiaffone rifilato da Will Smith a Chris Rock, reo di una battuta poco felice sulla "acconciatura" della moglie dell'attore Jada Pinkett, a cui continuano ad arrivare reazioni e commenti. Una di queste appartiene a Jim Carrey, che ne ha parlato con la CBS durante la promozione del film Sonic 2.

Jim Carrey contro Hollywood nel caso Will Smith

Quello che ha colpito soprattutto Jim Carrey, il popolarissimo attore canadese che non si è sempre sentito di casa a Hollywood, è stata più che altro la successiva reazione dei presenti alla cerimonia, quando Will Smith è salito sul palco per ritirare l'Oscar come miglior attore per Una famiglia vincente - King Richard e tutti si sono alzati in piedi per tributargli una calorosa standing ovation. Queste le sue parole:

La standing ovation mi ha disgustato. Hollywood in massa è senza spina dorsale e questa per me è stata una chiara indicazione del fatto che non siamo più il club dei fighi.

Carrey, prima di arrivare al successo, ha lavorato a lungo nella stand-up comedy e in questa veste ha difeso Chris Rock, che si è comportato in modo molto composto dopo l'incidente e ha deciso di non sporgere denuncia (come sarebbe stato suo diritto fare, essendo stato aggredito pubblicamente). Lui non sarebbe stato altrettanto conciliante, come ha dichiarato.

Io avrei annunciato stamani che avrei citato Will per danni per 200 milioni di dollari, perché quel video resterà per sempre, sarà onnipresente. Quell'insulto durerà per molto, molto tempo. Se vuoi urlare dal pubblico la tua disapprovazione o dire qualcosa su Twitter va bene, ma non hai il diritto di salire su un palco e colpire qualcuno in faccia perché ha detto delle parole.

Su questo Carrey ha ragione perché, a differenza di quanto in genere succede in rete, questa scenata pubblica non verrà dimenticata tanto presto. Vedremo se altri interverranno in merito alla questione.