Jessica Chastain e Anne Hathaway vogliono rifare La morte ti fa bella

Non è un progetto, ma un desiderio: Jessica Chastain e Anne Hathaway stanno fantasticando su un remake interpretato da loro di La morte ti fa bella. Non esattamente un classico, ma...

Chi si ricorda La morte ti fa bella? Non fu un grande sucesso e quindi non viene proprio spontanea l'idea di immaginarne un remake, però a quanto sembra Jessica Chastain e Anne Hathaway ci stanno fantasticando sul serio, come ha raccontato la prima in un'intervista con Parade. L'opera originale era uno dei lavori minori di tale Robert Zemeckis... Leggi anche Anne Hathaway contro gli haters che l'hanno massacrata per l'Oscar vinto con Les Misérables

La morte ti fa bella, la strana idea di un remake

Non che il tema di La morte ti fa bella non sia sempre di attualità. Il film di Robert Zemeckis risale al 1992, il primo da lui realizzato dopo la chiusura della sua celebre trilogia con Ritorno al futuro - Parte III nel 1990. Costato 55 milioni di dollari, ne incassò 145 nel mondo, quindi non fu tecnicamente un flop, ma piacque a pochi la satirica grottesca parabola sulla chirugia plastica, in chiave fantastica. Ne erano protagoniste Goldie Hawn e Meryl Streep, nel ruolo di due attrici che si contendevano un uomo (Bruce Willis), chirurgo estetico. La loro rivalità degenerava quando scoprivano un elisir di eterna giovinezza e vita eterna, donato loro da una sorta di maga (Isabella Rossellini). Condannate a non morire mai, si facevano reciprocamente del male fino a trascinare corpi deformati e letteralmente a pezzi, in un tripudio di effetti visivi all'epoca non banali, coordinati dall'Industrial Light & Magic e dallo sperimentalismo tecnico di Zemeckis. È stata Jessica Chastain a rivelare un sogno nel cassetto suo e di Anne Hathaway, che peraltro con Zemeckis ha lavorato in Le streghe:

Stavo giusto parlando con Annie di un remake! Sarebbe divertente rifare La morte ti fa bella. Potrei fare la parte di Meryl Streep o Goldie Hawn. Quando uscì fu un grosso flop, la gente pensava fosse una monnezza! Ma secondo me è un capolavoro.