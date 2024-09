Jeremy Allen White a un passo dal biopic su Bruce Springsteen: "Stiamo per cominciare, sono emozionato"

News Cinema

Jeremy Allen White, fresco vincitore dell'Emmy, si prepara ad interpretare la leggenda del rock nell'atteso biopic Deliver Me From Nowhere. Nelle ultime ore, la star di The Bear ha condiviso nuovi aggiornamenti sul film diretto da Scott Cooper.

Jeremy Allen White ha alle spalle una serata che difficilmente dimenticherà. L'attore newyorchese ha vinto il suo secondo Emmy come miglior attore protagonista di una serie comica. Il ruolo, superfluo ricordarlo, è quello di Carmy Berzatto in The Bear, pluripremiata serie targata Disney+. Com'è noto, tra i progetti futuri di White c'è il film biografico basato sulla vita di Bruce Springsteen. Dopo la vittoria, nella sala stampa degli Emmy 2024, la star ha condiviso nuovi dettagli sull'atteso biopic.

Il film, diretto da Scott Cooper, s'intitola Deliver Me From Nowhere ed è tratto dal romanzo biografico Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska di Warren Zanes. La trama si concentrerà su uno dei momenti cruciali nella carriera di 'The Boss', ovvero la registrazione, nel 1982, del suo sesto album in studio, Nebraska. Il musicista ha registrato l'album di 10 canzoni da solo. Al tempo stesso, lui e la E Street Band erano impegnati a realizzare altra musica, incluso Born in the USA, leggendario album datato 1984.

Accanto a Jeremy Allen White, il cast include Jeremy Strong e Paul Walter Hauser. Il film non ha ancora una data di uscita ufficiale ma, a quanto pare, non manca molto all'inizio delle riprese. "Sono piuttosto emozionato di iniziare questa cosa - ha ammesso l'attore - Inizieremo molto presto. Sapete, non voglio parlarne troppo. Sembra sbagliato prima di arrivare lì e iniziare la cosa". Senza sbilanciarsi, forse per scaramanzia, l'artista ha aggiunto di aver potuto contare su un "team di persone davvero meraviglioso che l'ha sempre aiutato", oltre alla guida di Springsteen.

Bruce è stato davvero adorabile, disponibile e di supporto, il che ha reso tutto questo processo una gioia in più, credo, perché abbiamo il suo supporto e quello di Jon Landau, il suo manager, che ha un ruolo importante nel film. Quindi mi sento davvero fortunato, e sì, ci stiamo arrivando.

Deliver Me from Nowhere: Jeremy Allen White sarà Bruce Springsteen

In Deliver me from Nowhere, Jeremy Allen White canterà personalmente i brani dell'album Nebraska presenti nel lungometraggio. Nella fase di preparazione del lungometraggio, l'attore e Springsteen si sono costantemente tenuti in contatto via messaggi, come raccontato dal 33enne a Variety. Chissà quali consigli ha dato il mito del rock al giovane divo, per indirizzare la sua performance il più possibile vicino all'originale.

Nel 2019, Bruce Springsteen si era mostrato titubante riguardo alla realizzazione di un film sulla sua vita. "È una cosa che ho sempre rimandato perché sono davvero pochi quelli che hanno successo - disse a IndieWire - Trovare qualcuno che ti interpreti è davvero strano". Nel 2021, il rocker ha venduto il suo catalogo musicale alla Sony per una cifra stimata tra i 500 e i 550 milioni di dollari. Stando a quanto riportato da Variety, si tratta della più grande transazione mai realizzata per l'opera di un singolo artista.