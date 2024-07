Deliver Me from Nowhere, Springsteen e Jeremy Allen White non fanno che chattare: "Bruce messaggia like a boss"

News Cinema

La star di The Bear interpreterà Bruce Springsteen nell'atteso biopic Deliver Me From Nowhere. In attesa di incontrare la leggendaria rockstar, Jeremy Allen White ha svelato d'intrattenere con lui un fittissimo scambio di messaggi ed e-mail.

Nell'era delle chat compulsive e dei messaggi istantanei, immaginate di ricevere notifiche da Bruce Springsteen in persona! Ebbene, Jeremy Allen White ha rivelato di intrattenere costantemente conversazioni telematiche con il cantante di Born in the USA. La ragione è presto detta: il protagonista di The Bear - pluripremiata serie targata Disney+ - interpreterà sul grande schermo proprio 'The Boss' nel biopic Deliver Me From Nowhere.

Il film diretto da Scott Cooper è tratto dal romanzo biografico Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska di Warren Zanes. La trama si concentrerà su uno dei momenti cruciali nella carriera del musicista, ovvero la registrazione suo sesto album in studio, Nebraska, nel 1982. Accanto a Jeremy Allen White, il cast include Jeremy Strong e Paul Walter Hauser. Quest'ultimo - che nel 2025 vedremo anche nel reboot di Fantastici 4 - presterà il volto al tecnico della chitarra Mike Batlan.

White, secondo le indiscrezioni, canterà personalmente i brani dell'album Nebraska presenti nel lungometraggio. Naturalmente lui e Springsteen si incontreranno, così che l'attore possa comprendere al meglio come rendere giustizia al musicista. In attesa che ciò accada, i due sono in assiduo contatto. Il 33enne ha raccontato a Variety che Bruce Springsteen messaggia "like a boss", riferendosi all'iconico soprannome dell'artista.

Il vincitore del Golden Globe non è sceso nei dettagli per quanto riguarda il contenuto delle chat, ma ha rivelato che, prima dello spettacolo del 27 luglio che Springsteen ha tenuto a Wembley, si sono scambiati "messaggi ed e-mail" dove speravano di potersi trovare presto faccia a faccia. All'inizio - ha precisato il newyorchese - i due comunicavano "attraverso altre persone". Adesso, invece, l'attore ha un filo diretto con Bruce.

Quanto a Deliver me from Nowhere, Jeremy Allen White ha dichiarato: "Abbiamo ancora alcune cose da fare, dobbiamo sistemare alcune tempistiche e sto cercando di fare un mio piccolo percorso prima di incontrarlo". I dettagli sulla pellicola in cantiere sono scarsi. Al tempo stesso, la curiosità è alle stelle. Chissà quali consigli darà The Boss al giovane newyorchese, affinché porti a casa una performance convincente e fedele all'originale.

Nel 2019, Springsteen si era mostrato titubante riguardo alla realizzazione di un film sulla sua vita. "È una cosa che ho sempre rimandato perché sono davvero pochi quelli che hanno successo - disse a IndieWire - Trovare qualcuno che ti interpreti è davvero strano". Nel 2021, il rocker ha venduto il suo catalogo musicale alla Sony per una cifra stimata tra i 500 e i 550 milioni di dollari. Stando a quanto riportato da Variety, si tratta della più grande transazione mai realizzata per l'opera di un singolo artista.

È comprensibile che l'interprete di Carmy Berzatto si senta sotto pressione all'idea di incarnare un mito vivente, fonte d'ispirazione e punto di riferimento per milioni di persone in tutto il mondo. Al tempo stesso, confrontarsi con costanza con il diretto interessato è indubbiamente la strada giusta per mettersi in gioco.