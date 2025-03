Jennifer's Body 2 potrebbe diventare realtà, lo conferma Amanda Seyfried

News Cinema

Amanda Seyfried ha confermato senza sbilanciarsi troppo che un Jennifer's Body 2 potrebbe diventare realtà, dopo che se ne è discusso per anni. L'originale con lei e Megan Fox, scritto da Diablo Cody, è considerato ormai un cult.

Chi non ha dimenticato l'horror erotico Jennifer's Body con Megan Fox e Amanda Seyfried potrebbe essere incuriosito da un sequel: se ne discute da anni, c'è l'interesse delle persone coinvolte nell'originale, ma sembrerebbe che il progetto solo ora stia decollando sul serio, dalle parole sibilline ma non troppo proprio di Amanda, sul red carpet del film Sette veli di Atom Egoyan. Difficile definire le tempistiche di fronte a quello che è solo un ammiccamento, però la fonte è autorevole. Leggi anche Jennifer's Body, la recensione del film con Megan Foxa

Amanda Seyfried più possibilista del solito su Jennifer's Body 2