Jennifer Lawrence in una clip italiana in anteprima esclusiva di Fidanzata in affitto

Esce al cinema oggi, mercoledì 21 giugno, primo giorno d'estate, questa divertente commedia che vede protagonista assoluta Jennifer Lawrence. Ecco una clip italiana in anteprima esclusiva di Fidanzata in affitto.

Oltre che per le sue doti d'attrice, che le hanno regalato grande popolarità e un premio Oscar arrivato a soli 22 anni (è stata la seconda più giovane attrice di sempre a vincere come miglior attrice protagonista, la prima essendo Marlee Matlin) per Il lato positivo, Jennifer Lawrence ha conquistato il cuore degli spettatori e degli appassionati di tutto il mondo anche per via dell'innegabile simpatia e per i comportamenti anticonformisti e antidivistici che ha sempre avuto nelle sue apparizioni pubbliche: che si tratti di battute insolite nel corso delle interviste, o, come accaduto di recente, di calcare il tappeto rosso di Cannes con delle infradito.

Anche per questo non sorprende più di tanto che ha 32 anni, si è anche sposata e ha avuto un figlio, e ha giustamente iniziato ad affrontare ruoli impegnatici e drammatici come quello di Causeway, giusto per fare un titolo, Lawrence abbia deciso di produrre e interpretare una commedia come quella che arriva nei cinema italiani il 21 giugno, Fidanzata in affitto, che anticonformista lo è di sicuro e che vede l'attrice in un ruolo assai poco "da diva".

Fidanzata in affitto racconta la storia è quella di una giovane donna in difficoltà economiche che, per salvare la casa di famiglia, accetta la proposta di due genitori ricchi e ansiosi: quella di "svezzare" il figlio che, alla vigilia della partenza per il college, ancora non ha mai avuto una ragazza. Il film è ambientato a Montauk, la propagine estrema degli Hamptons, quelle località di mare di Long Island sempre più gentrificate dai ricchi newyochesi e non solo, che il personaggio della Lawrence vede come invasori arroganti del luogo in cui è nata e cresiuta. E il risultato di questo "scontro culturale" lo si vede benissimo anche in questa clip di Fidanzata in affitto che vi mostriamo in anteprima esclusiva.



