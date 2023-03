Jenna Ortega consiglia uno "slasher" italiano da vedere assieme a Scream VI

News Cinema

La giovane attrice americana, divenuta popolarissima grazie alla serie Netflix Mercoledì, sarà dal 9 marzo nei cinema italiani con il nuovo capitolo della saga di Scream. E a chi gli ha chiesto un consiglio per un double bill, ha risposto citando un capolavoro italiano.

È oramai praticamente impossibile che non sappiate chi sia Jenna Ortega, la ventenne attrice americana divenuta popolarissima - specie tra i più giovani - grazie al ruolo di protagonista in Mercoledì, la serie Netflix targata Tim Burton di cui in molti stanno aspettando spasmodicamente la seconda, annunciata stagione.

Ma Jenna Ortega non ha di certo iniziato la sua carriera con Mercoledì: era già stata, tanto per fare un facile e qui utile esempio, una delle protagoniste di Scream 5, nel ruolo di Tara Carpenter, quella che ama The Babadook e l'elevated horror.

Ovviamente Jenna / Tara torna anche in Scream VI, il nuovo e atteso capitolo della saga con Ghostface che debutta il 9 marzo nei cinema italiani con Eagle Pictures.

E proprio a proposito di Scream VI Jenna Ortega è stata di recente intervistata dal sito statunitense specializzato in horror Bloody Disgusting. Nel corso di questa intervista, la giornalista Melissa Barrera, a conoscenza della passione della giovane attrice per il cinema dell'orrore (di recente, in un podcast, Ortega aveva dichiarato la sua passione per Prom Night, il film di Paul Lynch del 1980 uscito da noi col titolo di Non entrate in quella casa), le ha chiesto quale film avrebbe consigliato ai fan di abbinare al nuovo Scream VI per un double bill tutto da brividi.

La risposta di Jenna Ortega è stata piuttosto sorprendente, e di qualche soddisfazione per i tanto fan di un noto regista italiano.

Ecco cosa ha risposto Jenna Ortega:

Non so se possa funzionare come double feature, ma ho parlato molto di questo film, Profondo rosso, un film degli anni Settanta, uno slasher, con un killer misterioso, che non sai chi sia. Ci sono uccisioni epiche, musica disco che suona durante gli omicidi. Credo che sia davvero bello, e girato molto bene

Ora che sapete che Jenna Ortega consiglia di abbinare la visione di Scream VI a quella di Profondo rosso, avete ancora tempo a dispozione per recuperare o rivedere il capolavoro di Dario Argento, che in streaming è disponibile su Infinity+.

Qui di seguito il video dell'intervista a Jenna Ortega di cui vi abbiamo parlato.