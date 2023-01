Mercoledì: La serie tv dei record rinnovata per una seconda stagione

News Serie TV

La serie con Jenna Ortega nei panni di Mercoledì Addams è la seconda in lingua inglese più vista di sempre su Netflix.

La questione non era se Netflix avrebbe schioccato le dita ma quando. È successo oggi. Dopo quella che potrebbe non essere stata una negoziazione semplice, considerando che lo studio di produzione dietro la serie, MGM Television, è stato comprato lo scorso anno dalla concorrenza, Mercoledì, il dramedy soprannaturale di Tim Barton basato sull'iconico personaggio di Mercoledì Addams, interpretato da Jenna Ortega, è stato rinnovato per una seconda stagione, disponibile prossimamente.

"È stato incredibile creare uno show che ha connesso persone da tutto il mondo. Siamo entusiasti di continuare il tortuoso viaggio di Mercoledì verso la seconda stagione", hanno dichiarato gli ideatori e produttori esecutivi Alfred Gough e Miles Millar in un'intervista rilasciata al sito Tudum. "Non vediamo l'ora di tuffarci a capofitto in un'altra stagione ed esplorare il bizzarro e spettrale mondo di Nevermore. Dobbiamo solo assicurarci che Mercoledì non abbia svuotato prima la piscina".

Il successo di Mercoledì

Beghe interne a parte, reali o presunte (nei giorni scorsi si era parlato addirittura dell'intenzione di Amazon, proprietaria di MGM Television, di tenere la serie per sé, ovvero per il proprio servizio streaming), in reltà l'enorme successo di Mercoledì rendeva il rinnovo un traguardo molto, molto scontato. Non solo si parla della seconda serie in lingua inglese più vista di sempre sulla piattaforma con 1,237 miliardi di ore visualizzate nei primi 28 giorni, preceduta dalla stagione 4 di Stranger Things e in termini assoluti da questa e dalla coreana Squid Game, ha avuto e continua ad avere anche un clamoroso impatto culturale in diversi ambiti: dall'intrattenimento al web, dalla musica alla moda, passando per la cosmesi.

Su TikTok, #WednesdayAddams ha accumulato oltre 22 miliardi di visualizzazioni. La colonna sonora ha raggiunto il primo posto nella classifica delle colonne sonore di iTunes, dove è rimasta nella Top 10 per tre settimane. Mercoledì Addams ha ora oltre 1 milione di follower su Spotify, dove inoltre Goo Goo Muck dei The Cramps ha registrato un aumento dello streaming di oltre il 9500% rispetto al mese precedente l'uscita della serie. L'iconica scena del ballo di Mercoledì è diventata virale sui social media di tutto il mondo. I contenuti generati dai fan che utilizzano Bloody Mary di Lady Gaga hanno portato a un aumento dello streaming di oltre il 1800% della canzone su Spotify rispetto al mese precedente l'uscita della serie e la stessa cantautrice si è unita al divertimento. Il trucco virale di Mercoledì è stato cercato e visto oltre 100 milioni di volte dai fan su TikTok. E i prodotti di Mercoledì sono molto richiesti con articoli selezionati esauriti presso rivenditori come Hot Topic, MAC e Cakeworthy.