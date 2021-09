Jeff Bridges: "Il mio cancro è in remissione, il Covid è nello specchietto retrovisore"

News Cinema

Non si spezza Jeff Bridges, che ha aggiornato i fan sul suo difficile stato di salute negli ultimi mesi. È riuscito a portare sua figlia all'altare e non vede l'ora di tornare sul set della serie The Old Man.

Jeff Bridges sta meglio: non è un aggiornamento da poco, perché il grande attore, il "Drugo", non è soltanto un'icona hollywoodiana, ma ha anche mantenuto un calore, una franchezza, un senso dell'umorismo e una levità che lo rendono per molti non solo un vip, ma quasi un amico. Dopo aver forzatamente interrotto le riprese della serie The Old Man a causa dello scoppio della pandemia l'anno scorso, Jeff si era scoperto a 71 anni un linfoma, andando in chemioterapia. Negli ultimi tempi aveva purtroppo anche contratto il Covid-19. In tutto questo, non ha perso il sorriso. Sul suo sito che aggiorna di persona, scrivendolo a mano, con disegni eseguiti da lui stesso, Jeff ci ha aggiornati tutti sulle sue condizioni, con un toccante quanto ironico resoconto.

Il mio cancro è in remissione, la massa si è ridotta alla grandezza di una biglia. Il mio Covid è nello specchietto retrovisore. Il Covid mi ha fatto il culo per bene, ma ho avuto due dosi di vaccino e mi sento molto meglio adesso. Ho sentito che il vaccino può aiutare la gente con il long Covid. Forse è la ragione del mio rapido miglioramento. Mi sto allenando con un terapista fantastico, ci stiamo concentrando sull'allentare il supporto dell'ossigeno, fino a poco tempo fa ne avevo bisogno per muovermi. Il suono mi ricordava Darth Vader.

Avevo un obiettivo, portare mia figlia Hailey all'altare: grazie al mio fantastico team medico ci sono riuscito, non solo ad andare all'altare, ma anche a ballare con lei SENZA OSSIGENO! Non vedo l'ora di tornare a lavorare su The Old Man [le riprese dovrebbero ricominciare nei primi del 2022, compatibilmente con lo stato di salute di Jeff, ndr]