Jeanne du Barry - La Favorita del Re con Johnny Depp, il trailer italiano del film di apertura del Festival di Cannes

Johnny Depp ritorna da coprotagonista di Jeanne du Barry - La Favorita del Re, diretto e interpretato da Maïwenn: il film di apertura del Festival di Cannes si mostra con un trailer in italiano e due poster ufficiali.

Non ha ancora una data d'uscita in Italia il film Jeanne du Barry - La Favorita del Re, il film diretto e interpretato da Maïwenn, dove Johnny Depp torna in una produzione internazionale, nel ruolo di Luigi XV. Il lungometraggio come sappiamo aprirà il prossimo Festival di Cannes (16-27 maggio) e si mostra di nuovo con un trailer italiano e due poster ufficiali.



Jeanne du Barry - La Favorita del Re: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Johnny Depp - HD

Jeanne du Barry - La Favorita del Re, la trama del film con Johnny Depp

Jeanne du Barry - La Favorita del Re è un film in costume diretto e interpretato da Maïwenn, al secolo Maïwenn Le Besco, attrice al suo quinto film dietro alla macchina da presa, sicuramente tra i più ambiziosi. Vi si racconta di Jeanne Vaubernier, una giovane donna che nella Francia del XVIII secolo vuole salire i gradini della scala sociale: cerca cultura, cerca piacere, e di certo il fascino non le manca per diventare la "favorita" del re Luigi XV (Johnny Depp), che s'innamora di lei non sapendo che si tratta di una cortigiana. Quando Jeanne però si trasferisce a corte, la sua presenza scandalizza tutti...

Marie-Jeanne Bécu, contessa du Barry (1743-1793) è stata in passato interpretata da Asia Argento nel Maria Antonietta (2006) di Sofia Coppola.