Jason Bourne 6? Matt Damon rivela che qualcosa si muove

Ospite di una trasmissione, Matt Damon ha rivelato che dietro le quinte ci si muove per un nuovo film della saga di Jason Bourne. Sarebbe un sesto capitolo, includendo lo spin-off con Jeremy Renner. Ma chi ci sta lavorando?

Da quasi otto anni il Jason Bourne di Matt Damon manca dagli schermi cinematografici: chiacchierando da ospite in una puntata di The Late Show with Stephen Colbert, Damon ha rivelato che però qualcosa si muove sul fronte della saga, perché un sesto capitolo è in questo momento in corso di scrittura, aggiungendo anche il nome dell'autore che ci sta lavorando. Non si tratta di Paul Greengrass.

Matt Damon e Jason Bourne 6 di Edward Berger