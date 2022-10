Jared Leto dopo Paolo Gucci sarà Karl Lagerfeld in un film biografico di sua produzione

News Cinema

Dopo la sua discussa interpretazione di Paolo Gucci in House of Gucci, Jared Leto torna nel mondo dell'alta moda per interpretare stavolta uno stilista vincente, Karl Lagerfeld.

Dopo l'exploit di Paolo Gucci in House of Gucci, dove ha fatto arrabbiare gli eredi e divertire molti dipingendo un personaggio assolutamente sopra le righe (al massimo delle possibilità), Jared Leto torna nel mondo dell'alta moda per interpretare uno stilista stavolta vincente, niente meno che Karl Lagerfeld, scomparso nel 2019, in un film biografico di cui sarà anche produttore.

Jared Leto sarà Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld, tedesco, scomparso tre anni fa a Parigi, è stato anche fotografo e direttore creativo di Fendi e di Chanel e per oltre cinque decenni è stato una delle figure dominanti nel mondo dell'alta moda. Jared Leto, da sempre vicino all'ambiente, lavorando spesso come modello, ha rivelato a Women's Wear Diary che il film esplorerà "una moltitudine di relazioni. Karl ha avuto una carriera di oltre 50 anni, quindi sia professionalmente che dal punto di vista personale è stato vicino a un bel numero di persone. Posso dire che ci concentreremo su delle relazioni chiave che evocano diverse parti della sua vita". A dare una mano all'attore e produttore saranno tre collaboratori di Lagerfeld: Pier Paolo Righi, amministratore delegato della Maison Karl Lagerfeld dal 2011, Caroline Lebar, Senior Vice Presidente dell'immagine e della comunicazione di casa Lagerfeld e Sébastien Jondeau, suo assistente personale e guardia del corpo. I tre saranno produttori esecutivi del film che è ancora ai primi stadi e non ha ancora un regista coinvolto.

Jared Leto ha dichiarato di esser stato sempre ispirato da Lagerfeld, che descrive come "un vero eclettico, un artista, un innovatore, un leader e, cosa più importante ancora, un uomo gentile. Quando ci siamo riuniti col team di Karl Lagerfeld, abbiamo immediatamente condiviso una visione creativa del fare un'ode rispettosa a Karl, al tempo stesso spingendo i limiti artistici di quello che un biopic può essere". Pier Paolo Righi a sua volta ha detto che negli anni sono stati molti i produttori hollywoodiani interessati a raccontare la vita di Lagerfeld, "ma solo quando abbiamo incontrato Jared ed Emma (Ludbrook, sua partner produttiva, ndr) ci siamo sentiti davvero sicuri che la storia sarebbe stata raccontata nel mondo artistico che Karl avrebbe adorato vedere". Insomma, si tratta di un prodotto decisamente diverso da House of Gucci, che fin dall'inizio ha avuto l'ostilità della famiglia, e dunque ci sentiamo tutti più tranquilli.