Jane Fonda rivela la proposta indecente di un celebre regista francese che ci provò con una scusa assurda

Sempre schietta e diretta, Jane Fonda, ora al cinema con Book Club - Il capitolo successivo. ha rivelato in un programma tv uno scabroso episodio di molestie avvenuto quando aveva 27 anni ad opera di un celebre regista francese e ha raccontato come se la cavò.

Meravigliosa Jane Fonda: anche oggi a 85 anni bellissima e spiritosa, questa vera e propria icona dell'attivismo, della recitazione e del fitness è ancora sulla cresta dell'onda. Attualmente al cinema in Book Club - Il capitolo successivo, mentre era ospite nel programma Watch What Happens ha rivelato chi era il regista francese che ci aveva provato pesantemente con lei quando era giovane e lavorava in Francia.

Jane Fonda e la proposta indecente di René Clément

Alla domanda di Andy Cohen che ha chiesto a Jane Fonda - in un segmento del programma che si chiama Plead the Fifth, ovvero tre domande poste a chi viene scelto da un giro di ruota, a cui l'ospite può decidere di non rispondere, appellandosi al Quinto Emendamento - il nome di un uomo di Hollywood che non è riuscito a rimorchiarla (detto così suona brutto, ma così l'ha formulata), l'attrice ha deciso di rispondere, indicando il regista francese René Clément, che l'ha diretta nel 1964 quando lei aveva 27 anni e lui 51, nel thriller Crisantemi per un delitto, in cui lei recitava al fianco di Alain Delon. Il modo e le motivazioni di queste non gradite avances sono incredibili e fantastica la "risposta" data da Jane Fonda all'epoca: "Voleva venire a letto con me perché mi disse che il personaggio doveva avere un orgasmo nel film e lui doveva vedere come sono i miei orgasmi. Lo disse in francese e io finsi di non capire". L'attrice aveva già raccontato questa storia alla CNN nel 2017 ma senza rivelare il nome del regista, scomparso nel 1996. Di fronte alla reazione sorpresa del conduttore, Jane Fonda ha fatto un gesto con la mano, e ha detto "Ragazzo, ho un sacco di storie, ma non abbiamo il tempo", confermandosi ancora una volta donna di grande umorismo e carattere. Qua sotto, se volete vederlo, il video.