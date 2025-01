Jamie Foxx Ricorda di quando Leonardo DiCaprio si rifiutò di pronunciare battute razziste e Samuel L. Jackson lo fulminò

News Cinema

Jamie Foxx ha raccontato di quando, durante una lettura del copione di Django Unchained, Leonardo DiCaprio disse che non sarebbe andato oltre perché il suo personaggio diceva cose razziste e Samuel L. Jackson andò su tutte le furie.

Leonardo DiCaprio, oltre ad essere un bravo attore, ha un suo codice morale che gli impedisce di essere disonesto, razzista, intollerante, maleducato e indifferente al cambiamento climatico e alla biodiversità. Nella maggior parte dei casi questi suoi solidi valori hanno portato cose buone, ad esempio la nascita della Leonardo DiCaprio Foundation e il documentario sui problemi dell'ambiente The 11th Hour - L'undicesima ora, di cui l'attore è stato produttore. Altre volte, però, le giuste convinzioni di Leo hanno rischiato di nuocere al lavoro di altri. A raccontare quando e perché ci ha pensato Jamie Foxx, che ha rievocato la lavorazione di Django Unchained.

Leonardo DiCaprio non riusciva a dire la parola "Negro"

In Django Unchained Jamie Foxx faceva la parte del protagonista: lo schiavo Django, che, grazie all'incontro con il cacciatore di taglie King Schultz, vedeva rapidamente cambiare la propria vita. Se ben ricordate, Leonardo DiCaprio interpretava invece lo spregevole latifondista Calvin Candie, un personaggio distante anni luce dall'attore. Ora, proprio questa distanza ha creato più di un problema ai compagni di set di DiCaprio e a Quentin Tarantino. Ecco il racconto di Foxx:

Mi riferisco in particolare alla parola che inizia per N (negro n.d.r.). Leo aveva grandi difficoltà a pronunciarla. Stavamo facendo una lettura e Leo ha detto: "Ragazzi, basta! Non ce la faccio. Questo non sono io". A quel punto è intervenuto Samuel L. Jackson: "Avanti, dì quella parola di merda, testa di cazzo, è ordinaria amministrazione, fanculo!". Ho spiegato a Leo che ai tempi della schiavitù io e lui non ci saremmo rivolti la parola: "Non sono tuo amico, non sono Jamie Foxx. Sono Django. Poi ho aggiunto: "Non riuscirai a interpretare il tuo personaggio se prima non capisci cosa fosse effettivamente la schiavitù". È stato difficile, orribile, e il giorno dopo ho visto Leo e gli ho detto: "Decidi tu cosa fare". Lui non mi ha rivolto la parola: era pronto e tutti abbiamo iniziato il lavoro di approfondimento sul film.

Una volta Samuel L. Jackson ha ricordato l'increscioso episodio dicendo che Tarantino aveva semplicemente pregato DiCaprio di dire la parola "Negro", aggiungendo che il regista è stato molto criticato per le sue sceneggiature, giudicate razziste, e che non si possono imporre limiti creativi a un filmmaker. Ricordiamo che lo stesso Jamie Foxx non si è sentito scomodo leggendo il copione di Django Unchained, benché la parola che inizia per "n" fosse presente ben 100 volte.