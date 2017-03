James Mangold dirigerà l'adattamento del romanzo di Don Winslow The Force

James Mangold, ottimo regista tornato sulla cresta dell'onda dopo il successo di Logan, ha già scelto uno dei suoi potenziali progetti futuri. Si tratta di The Force, adattamento del nuovo romanzo del popolare e prolifico scrittore Don Winslow, che arriverà nelle librerie a giugno. Nel frattempo, però, il "solito" Ridley Scott (non sappiamo come riesca a far tutto quel che fa) se n'è assicurato i diritti lo scorso settembre, quando ancora non se ne conosceva il titolo.

The Force racconta la storia di un detective corrotto del corpo di polizia più elitario di New York, il sergente Danny Malone, che deve scegliere tra i suoi partner, la sua famiglia e la sua vita, quando si trova a dover contrastare le tensioni razziali in città. Il problema è che è al soldo sia delle gang di narcotrafficanti di Harlem che della mafia, e deve anche cercare di sfuggire all'indagine dell'FBI su di lui.

Mangold lavorerà alla sceneggiatura con un partner che si sta al momento cercando.