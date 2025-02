James Gunn e le scene post-credits: "Possono diventare un incubo"

News Cinema

Al lavoro sul DC Universe e sul suo Superman, James Gunn in una conferenza stampa dell'azienda ha espresso un parere sulla maledizione delle scene post-credits, che conosce bene dopo la militanza ai Marvel Studios. Possono incastrare uno sceneggiatore...

Se amate il genere del cinecomic dovreste amare la tradizione delle scene post-credits, quelle che ammiccano a personaggi o situazioni in film futuri: una tradizione cesellata dai Marvel Studios, dei quali fino a poco tempo fa ha fatto parte anche James Gunn, ora pronto a tornare col suo nuovo Superman al cinema dal 10 luglio di quest'anno. Responsabile insieme a Peter Safran dei nuovi DC Studios e DC Universe, Gunn in una conferenza stampa ufficiale ha toccato anche l'argomento delle scene post-credits, dal punto di vista di autore e narratore, visto che ha quasi sempre scritto lui stesso i film che ha diretto. Possono rivelarsi una palla al piede...

[Foto di James Gunn a cura di Erik Drost, da Wikimedia Commons]

Le scene post-credits per James Gunn possono essere delle trappole

A luglio capiremo se il suo Superman sarà davvero in grado di dare una scossa alla DC e all'intero cinecomic hollywoodiano, che non è più la gallina dalle uova d'oro che era prima della pandemia. Ricordando tuttavia quanto ci sia piaciuto il suo Guardiani della Galassia Vol. 3, pensiamo valga sempre la pena ascoltare qualche riflessione da parte di James Gunn, un regista davvero innamorato del genere, un autore indipendente che ha abbracciato i mezzi delle major non per tradirsi, ma per fare quello che ama giusto in scala più grande. Chi scrive ritiene il tormentone delle scene post-credits un'usanza che ha finito per cristallizzarsi per alimentare marketing e il puro SEO nei motori di ricerca, ma che ha il pregio innegabile di costringere il pubblico a godersi quel meraviglioso sipario musicale dei film al cinema, senza fiondarsi subito fuori dalla sala. Gunn tuttavia riflette su un suo aspetto oscuro...

Le scene post-credits possono essere un vero incubo. In passato ho fatto cose con le scene post-credits, ma poi... stavo scrivendo Guardiani 3 e non ero sicuro che Adam Warlock dovesse esserci, ma cazzo: l'avevo promesso alla gente. Mi spiego? E quindi mi dico: va bene... mentre scrivo il copione cambio le cose e... diciamo che ce lo schiaffo a forza. Com'è venuto nel film mi piace, il personaggio mi piace, ma quella cosa ha reso la sua presenza un po' meno elegante. Quindi sono molto attento a questo tipo di promesse, se non siamo sicuri di volerle mantenere.