DC Universe vs. Marvel Cinematic Universe, le differenze secondo James Gunn

James Gunn, corresponsabile del nuovo DC Universe, lo inaugurerà col prossimo Superman: ai microfoni del podcast Happy Sad Confused, il regista spiega la differenza principale tra questo universo e il Marvel Cinematic Universe.

James Gunn è atteso al varco col suo Superman, in sala dal luglio 2025: come sempre, con la grande attesa arriva anche una certa curiosità. In mano a Gunn e Peter Safran, responsabili dei riavviati DC Studios, il DC Universe cercherà goffamente di seguire le orme del Marvel Cinematic Universe, com'è accaduto in passato? Gunn cerca di spiegare, ospite del podcast Happy Sad Confused, quale sia per loro la differenza tra i due universi del cinecomic: è nella filosofia narrativa che ne è alla base. Leggi anche The Batman 2 cancellato? James Gunn smentisce di persona sui social

James Gunn e il DC Universe: "È world building, non story-building"

Il suo Superman con David Corenswet arriverà in sala nel luglio 2025: il regista James Gunn è tornato sul set, ma non è il caso di impanicarsi (ha chiarito su Threads: "Un giorno e mezzo di inquadrature aggiuntive. Non scene intere, non reshoot. Una manciata di singole riprese per migliorare il film"). Tecnicamente non sarà proprio il primo atto del nuovo DC Universe gestito da Gunn stesso e Peter Safran presso i nuovi DC Studios: arriverà prima la serie tv animata Creature Commandos su MAX, da dicembre, della quale sempre Gunn è showrunner. Al di là dei cavilli, il DC Universe sta per ripartire... e viene spontaneo capire se abbia intenzione di tornare a inseguire il Marvel Cinematic Universe, che peraltro James conosce bene, avendo firmato la solida trilogia dei Guardiani della Galassia. Gunn spiega la differenza concettuale alla quale stanno puntando, in casa Warner / DC.

Ci sono queste storie interconnesse, ma la gente si domanderà sempre: "Chi è il cattivo principale? Ci sono villain importanti per film connessi tra di loro?" Sì. "Stiamo raccontando un'unica storia su questo supercattivo?" No. Puntiamo a un universo connesso, facciamo world-building, ma non story-building. Non stiamo scrivendo un'unica storia che ha un inizio, uno svolgimento e un epilogo. Stiamo creando un universo che la gente può abitare per vivere un'esperienza. È più simile a Star Wars.