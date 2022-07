James Franco protagonista di Tu, Mio da Erri De Luca

News Cinema

Sarà James Franco il protagonista dell'adattamento cinematografico di "Tu, Mio", romanzo del 1998 di Erri De Luca. La regia è del premio Oscar Bille August.

Dopo meno di due mesi, c'è un cambio tra i protagonisti di Tu, Mio, cioè l'adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Erri De Luca, per mano di Bille August: al posto di Alessandro Gassmann, ad affiancare Tom Hollander e Daisy Jacob ci sarà un redivivo James Franco, in fase di rilancio dopo il difficile momento pubblico vissuto, sulla scia del #metoo. Ma qual è quindi la trama di questo film, diretto dal Bille August che nel 1988 con Pelle alla conquista del mondo vinse anche l'Oscar per il miglior film straniero? Leggi anche Alessandro Gassmann in un film di Bille August tratto da "Tu, mio" di Erri De Luca

Tu, Mio: la trama del film con James Franco dal romanzo di Erri De Luca

La storia di Tu, Mio di Bille August, tratta con alcune modifiche dal romanzo di Erri De Luca, si ambienta a Ischia negli anni Cinquanta: lì il sedicenne Marco, che vive in un collegio scozzese, passa i suoi giorni liberi in compagnia di Nicola (James Franco), un ex militare americano che è diventato pescatore. I suoi racconti di guerra lo suggestionano profondamente, e quando conosce la ventenne Caia (Daisy Jacob), reduce da un campo di concentramento, infatuato, decide di vendicarla meditando di incendiare la villa di turisti tedeschi.

Tom Hollander interpreterà il padre del giovane Marco. La sceneggiatura è a cura di Greg Latter (che per August aveva già scritto Il colore della libertà) e le riprese cominceranno a settembre proprio a Ischia. L'ultimo lungometraggio di Bille August risale al 2018 ed è Pietro il fortunato, distribuito nel 2019 da Netflix.